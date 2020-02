James Gunn aimerait réaliser deux autres films DC

Vous avez aimé ? Partagez :

Après « The Suicide Squad », qu’il est en train de tourner, James Gunn aimerait bien faire deux autres films chez DC.

Le cas James Gunn est totalement à part dans la confrontation DC/Marvel. Aux commandes des deux premiers Gardiens de la Galaxie, il est remercié par Disney à la suite de tweets considérés comme très limites. La Warner profite de la conjoncture et lui propose de venir s’occuper de The Suicide Squad, la suite du très décrié film de David Ayer. Chose qu’il accepta, alors que les mouvements entre les deux camps sont très rares. Le plus drôle étant quand même que Disney est finalement revenu sur sa décision et lui a demandé de réaliser Les Gardiens de la Galaxie 3. On n’a jamais vu ça encore, qu’un metteur en scène réalise pour les deux studios des projets qui ont des gros points communs – ils sont menés par une équipe et s’appuient sur un esprit un peu méchant.

James Gunn veut encore travailler chez DC

James Gunn est actuellement en plein tournage de The Sucide Squad. Ce n’est qu’après qu’il retournera chez Disney pour la bande à Starlord. Et si, d’ici-là, il lui prenait l’envie de continuer de développer l’univers DC ? Durant un échange sur Instagram avec des fans, le réalisateur a été questionné sur la possibilité d’accompagner d’autres héros.

James Gunn revealed that other than The Suicide Squad he had and a second choice in mind for a DC movie. 🤔 pic.twitter.com/BwUZfOqTF3 — DC Movie News (@DCMovieNews2) February 18, 2020

Sans plus s’attarder dessus, il dévoile qu’il aimerait faire deux autres films pour DC. Maintenant qu’on connaît son style, on ne peut qu’avoir envie qu’il rende justice à des figures de cette maison d’édition. Ses déclarations ouvrent la porte à de nombreuses suppositions et on se met à rêver de le voir à la tête de projets divers. Pour Batman, Aquaman ou Wonder Woman, c’est évidemment mort. Mais, soyons fous, et imaginons que ce soit lui qui ramène Superman sur grand écran ? La Warner semble ne plus savoir quoi faire du personnage pour le moment. Mais Superman a peut-être une image un peu trop propre par rapport à Gunn, qui aime les héros moins propres sur eux.

On peut alors se dire qu’il serait parfait pour un film dans la lignée de Joker, avec un anti-héros comme figure centrale. Pour le scénario de The Suicide Squad, il s’est longuement renseigné sur les personnages secondaires existants afin d’en choisir une poignée qui lui servira dans le film. C’est ainsi que Ratcatcher, Peacemaker ou King Shark seront des nouvelles recrues. Quand bien même l’occasion de retravailler avec DC se présentait, le projet se fera dans longtemps. Gunn doit finir The Suicide Squad pour la sortie le 4 août 2021 et les Gardiens de la Galaxie 3 est attendu en 2022.