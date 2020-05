James Gunn dévoile son film de super-héros préféré

James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad) connaît le monde des super-héros plus que le commun des mortels. Alors forcément, quand il donne son avis, on l'écoute plus attentivement que les autres. Il a expliqué pourquoi "Spider-Man : New Generation" était son film de super-héros préféré.

Le cinéma de super-héros étant devenu très populaire, tout le monde aura son ou ses films préférés. Il faut dire que le genre, dominé par le MCU, a accouché de quelques grandes oeuvres dans son histoire. Lors du défi #30DayFilmChallenge sur Twitter, le réalisateur James Gunn a révélé que son film préféré dans cette catégorie était le génial Spider-Man : New Generation sorti en 2018 sur nos écrans. Une version animée des aventures de l'Homme-Araignée réalisée par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, qui est assez éloignée et atypique par rapport à ce qu'on voit dans l'univers étendu de Marvel avec Tom Holland. Un compliment de plus pour un film déjà adoré Salué lors de sa sortie, Spider-Man : New Generation a été remarqué pour son originalité, car il présente plusieurs versions du héros au sein d'une même aventure. Un bouillon de créativité aussi beau visuellement que moderne et intelligent dans le fond. Pas étonnant que James Gunn le cite, même s'il existe plusieurs autres candidats qui auraient pu prétendre à cette place. C'est aussi un beau pied de nez à ce qu'on voit actuellement au cinéma, où tout le monde préfère passer par du cinéma live pour les adaptations de comics alors qu'il est possible de faire des choses fabuleuses dans le domaine de l'animation. Bien que Spider-Man soit dans le MCU, cette version n'a rien à voir avec les plans de Disney, elle a été faite chez Sony, qui détient à la base les droits du personnage. James Gunn aurait pu la jouer corporate en citant un film du MCU ou de chez DC (il est le seul metteur en scène qui aura travaillé dans les deux camps) mais son honnêteté habituelle est toujours de mise. On l'aime pour ça, il ne se cache jamais derrière des opinions tièdes et ose exprimer ses goûts. Là, pour le coup, il cite un Spider-Man : New Generation qui a été couvert de louanges. Ce nouveau compliment de la part d'un acteur de l'industrie adoré par les suiveurs du genre va encore plus ériger ce magnifique morceau de cinéma dans le haut du panier des films de super-héros. On espère que la suite prévue le 7 octobre 2022 sur les écrans américains sera du même acabit !