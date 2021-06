James Gunn évoque la possibilité de faire un crossover entre Marvel et DC

Le cinéaste James Gunn a évoqué la possibilité de faire un crossover entre Marvel et DC. Plus précisément entre deux films qu’il a lui-même réalisés : « Les Gardiens de la Galaxie » et « The Suicide Squad ».

James Gunn : de Marvel à DC Comics

James Gunn est un cinéaste talentueux et réputé qui a toujours été attiré par le mythe du super-héros. Il débute sa carrière en 1998 avec Tromeo and Juliet, un film méconnu du grand public. Il faut ensuite attendre Super en 2010 pour le voir exploser sur la scène internationale. Avec ce long-métrage porté par Rainn Wilson et Elliot Page, il caricature l’univers des super-héros dans un style qui rappelle le futur Kick-Ass.

James Gunn ©Première

Puis en 2014 et 2017 il est engagé par Marvel Studios pour mettre en scène les deux opus Les Gardiens de la Galaxie. Enfin, après avoir produit Brightburn, il est encore de retour dans l’univers super-héroïque avec The Suicide Squad chez DC Comics. Ainsi, le cinéaste a une filmographie qui respire ce genre et il ne compte par s’arrêter en si bon chemin.

Un crossover Marvel / DC ?

En attendant la sortie de The Suicide Squad, James Gunn continue d’être très actif sur ses réseaux sociaux. Il y a peu, il s’est rendu sur Twitter pour évoquer la possibilité de faire un crossover cinématographique entre les univers Marvel et DC. En réponse à un fan, James Gunn a révélé qu’il en avait déjà parlé aux dirigeants des deux studios. Il leur a en effet proposé de faire un crossover entre deux de ses films : Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad. Dans les deux cas, il s’agit d’une équipe d’anti-héros totalement dysfonctionnels. James Gunn a continué son intervention en précisant qu’à l’heure actuelle, il y a très très peu de chances qu’un tel projet se produise, mais que les deux studios ne sont pas totalement fermés à ce type d’alliance :

Dans les comics, les deux univers ne se sont croisés qu’en de très rares occasions. Les deux sociétés ont néanmoins publié DC vs. Marvel en 1996 et JLA/Avengers en 2003. Deux croisements emblématiques qui permettaient notamment de voir Darkseid brandir le gant de l’Infini et Wonder Woman soulever le marteau de Thor. En plus de ces énormes crossovers, les deux firmes ont proposé çà et là quelques rencontres inattendues comme Superman vs. The Amazing Spider-Man en 1976.

Malheureusement, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment exclu la possibilité de voir un crossover entre Marvel et DC. De toute façon, pour le moment, tant que les deux studios respectifs seront autant concurrents, aucun crossover ne sera envisagé.