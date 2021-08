James Gunn répond aux critiques de Scorsese sur Marvel

Fin 2019, Martin Scorsese avait taclé les productions de Marvel Studios. C’est maintenant au tour du cinéaste James Gunn, réalisateur de « Les Gardiens de la Galaxie », de réagir aux propos de son éminent collègue.

Martin Scorsese vs Marvel Studios

Cette affaire remonte maintenant à quelques semaines. Il fut un temps où le cinéaste Martin Scorsese s’est payé la tête de Marvel Studios. Et plus largement les films de super-héros. Le réalisateur de Le Loup de Wall Street a ainsi qualifié durement ce type de productions et non de « vrai cinéma ». Avouant également qu’il ne regarde pas vraiment ce type de longs-métrages, il les a comparés à des parcs d’attraction, arguant qu’il ne s’agissait pas d’art. Récemment, le cinéaste James Gunn a été amené à réagir aux commentaires de Martin Scorsese.

James Gunn à la rescousse de Marvel

Lors de podcast Talking to the Happy. Sad. Confused, James Gunn a été interrogé sur les commentaires de Martin Scorsese. James Gunn est un spécialiste des films de super-héros puisqu’il a notamment réalisé les deux opus Les Gardiens de la Galaxie, Super et plus récemment The Suicide Squad. Sans surprise, James Gunn n’est donc pas vraiment en accord avec son confrère. Voici ce qu’il avait à dire sur la question :

Je pense juste qu'il est terriblement cynique s’il continue de s'opposer à Marvel. Il n’arrêtait pas de s’opposer à Marvel pour qu’on parle de son film (The Irishman). Il crée son film dans l'ombre des films Marvel, et il utilisait donc cette renommée pour attirer l'attention sur sa propre production.

The Suicide Squad ©Warner Bros Studios / DC

James Gunn n’y va pas avec le dos de la cuillère, et avance donc que Martin Scorsese a créé volontairement un bad buzz pour que la presse parle de lui et de The Irishman. Difficile de savoir si le cinéaste a réellement calculé tout ceci pour se faire un peu de pub pour la sortie de sa dernière production. Ce n’est pas impossible, tant tous les coups sont permis à Hollywood. Une petite phrase bien placée, et la presse parle de vous et en conséquence de votre œuvre pendant plusieurs jours. Que cela ait fonctionné ou pas, The Irishman a en tout cas été nommé à neuf reprises aux Oscars.

Martin Scorsese : le maître incontesté !

Mais James Gunn ne s’est pas arrêté sur ces propos, presque offensants. Il a par la suite rappelé le talent et le savoir-faire de Martin Scorsese :

C'est l'un des plus grands cinéastes qui ait jamais existé. J'adore ses films. Et il a dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Il y a beaucoup de films de spectacle sans cœur et sans âme qui ne reflètent pas ce qui devrait se passer. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai parlé à des réalisateurs avant qu'ils ne fassent un gros film en leur disant : "Hé, nous sommes dans le même bateau, faisons quelque chose de différent avec ces films. Faisons d'eux quelque chose de différent de tout ce qui les a précédés". Et je suis dégoûté de les voir répondre à tous les caprices des studios…

A l’heure actuelle, James Gunn est à l’affiche avec son film The Suicide Squad. Un film de super-héros qui tente de prendre des risques, au milieu d’un genre souvent formaté et uniformisé. Quant à Martin Scorsese, il travaille actuellement sur Killers of the Flower Moon, un thriller inspiré d'une histoire vraie notamment porté par Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Jesse Plemons.