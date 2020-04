James Gunn révèle à quoi devait ressembler Scooby-Doo 3

Avant de réaliser la saga « Les Gardiens de la Galaxie », James Gunn était le scénariste des films « Scooby-Doo ». Il a même écrit l'histoire du troisième opus qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, il en dévoile l'intrigue.

Avant de devenir un cinéaste internationalement reconnu, notamment grâce à Marvel Studios, James Gunn était le scénariste de la saga Scooby-Doo. En 2002, Raja Gosnell met en scène les premières aventures live de Scooby-Doo, sur un scénario écrit par James Gunn. Le film rapporte plus de 275 millions de dollars au box-office. Deux ans plus tard, le cinéaste et le scénariste rempilent pour une suite intitulée Les Monstres se déchaînent. Le long-métrage rapporte moins que son prédécesseur avec seulement 181 millions de dollars de recettes. Ce qui enterre le troisième épisode auquel avait déjà réfléchi James Gunn.

Scooby-Doo 3 par James Gunn

James Gunn avait déjà travaillé sur le script de Scooby-Doo 3. On ne sait pas à quel point le cinéaste avait avancé dans la conception de ce troisième opus, mais il vient en tout cas de partager un court synopsis du film. Sur son compte Twitter, James Gunn a révélé un petit résumé de son histoire et de ce qu'il prévoyait pour cette troisième aventure.

« Le Mystery Gang est embauché par une ville d’Écosse qui se plaint d'être tourmentée par des monstres, mais nous découvrons au cours du film que les monstres sont en fait les victimes de Scooby et Samy qui doivent se réconcilier avec leurs propres préjugés et leur système de croyance étroit. (Oui vraiment!) »

Ainsi, le cinéaste reste cependant assez évasif sur l'histoire de ce troisième film. James Gunn ne révèle finalement pas grand chose sur ce récit qui semble en tout cas un peu différente des affaires habituelles de l'équipe de chasseurs de fantômes.

Si ce Scooby-Doo 3 ne verra jamais le jour, Warner Bros a développé autre chose. Le studio a en effet produit un nouvel opus sur l'univers Scooby-Doo, cette fois en animation. Un film réalisé par Tony Cervone, et qui permet de retourner aux origines du groupe, et sur la première rencontre entre Scooby et Samy.

Scooby ! devait arriver cet été, mais la sortie a été retardée à cause de l'épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement à travers le monde.