James Lipton, le célèbre intervieweur d’Actors Studio est mort

Le présentateur James Lipton est décédé des suites d’un cancer de la vessie à l’âge de 93 ans. Pendant plus de vingt ans, l’animateur a reçu la crème d’Hollywood dans la célèbre émission « Actors Studio », de Dennis Hopper à Viola Davis, en passant par Steven Spielberg, Martin Scorsese et Jessica Chastain.

Le lundi 2 mars, James Lipton est décédé à l’âge de 93 ans, comme l’a annoncé la chaîne Bravo, qui diffusait la célèbre émission Actors Studio. D’après ses proches, le présentateur s’est éteint à son domicile new-yorkais, des suites d’un cancer de la vessie.

Un membre essentiel de l’Actors Studio

Paul Newman, Sidney Lumet, Faye Dunaway, Lauren Bacall, Robert De Niro, Julianne Moore, Brad Pitt, Scarlett Johansson… Entre 1994 et 2018, le présentateur a interviewé bon nombre de grands noms du cinéma américain dans ce programme culte.

Lancée en 1994, l’émission Actors Studio est inspirée par un cours que James Lipton avait créé au sein de la prestigieuse école d’art dramatique qui enseigne la Méthode mise au point par Lee Strasberg. Parmi les comédiens passés par l’établissement, on compte notamment Robert Duvall, Angelina Jolie, Julia Roberts, Joaquin Phoenix ou encore Bradley Cooper, pour ne citer qu’eux.

Pour la création de son programme, James Lipton s’était également basé sur le programme Bouillon de culture animé par Bernard Pivot. L’animateur aimait d’ailleurs terminer ses entretiens sur le fameux « questionnaire de Proust ». L’intervieweur était particulièrement doué pour extirper des confidences savoureuses à ses invités. Comme le rappelle Le Monde, le présentateur avait confié que Bradley Cooper, ancien élève de l’école, avait été son convive favori. Il avait notamment déclaré à Larry King en 2016 :

Le soir où l’un de mes étudiants ou étudiantes, qui aura accompli tellement de chemin, se retrouverait assis sur ce fauteuil, ce serait le soir que nous avons tant attendu. Et cet étudiant fut Bradley Cooper.

Né à Detroit en 1926, James Lipton s’était lancé dans une carrière d’acteur dans les années 40, avant de se consacrer à l’écriture et la production. En tant que scénariste, il avait largement contribué à des séries comme Another World, The Best of Everything ou Return to Peyton Place. En tant que comédien, les fans d’Arrested Development avaient pu l’apercevoir dans six épisodes, dans le rôle de Warden Stefan Gentles. En 2013, James Lipton avait été récompensé par un Emmy pour l’émission Actors Studio.