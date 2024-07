Le réalisateur de "Logan" critique les univers connectés

Alors que la première bande-annonce de "A Complete Unkwnown" a été mise en ligne, James Mangold a donné une interview au sujet de son nouveau film. Et il a fait une révélation qui peut paraître surprenante, étant donné son travail sur deux films de super-héros.

Malgré ses deux films sur Wolverine…

James Mangold prépare son retour avec sa nouvelle réalisation. Un an après la sortie d’Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le cinéaste reviendra avec un film totalement différent. Porté par Timothée Chalamet, A Complete Unknown s’intéressera aux premières années de Bob Dylan à New York, jusqu’à sa performance au Newport Film Festival, restée dans les mémoires.

Plusieurs années avant de réaliser son biopic sur Bob Dylan, James Mangold s’est aventuré dans le genre des super-héros. Il a dirigé Wolverine : Le Combat de l’immortel, sorti en 2013, puis Logan, dévoilé quatre ans plus tard. Ces films sur le célèbre mutant font partie d’un univers bien plus vaste dans lequel évoluent de nombreux autres super-héros. Pourtant, le cinéaste américain n’aime pas ce principe.

… James Mangold n’aime pas les univers connectés !

Alors que le premier trailer de A Complete Unknown est sorti il y a peu, Rolling Stone a partagé une interview de James Mangold. Le magazine l’a notamment interrogé sur la présence de Johnny Cash dans son film, lui faisant remarquer que certains fans se demandaient si Joaquin Phoenix, qui a joué ce même chanteur dans Walk the line, reprendrait ce rôle. Ce qui aurait ainsi connecté les deux films dans un même univers. Mais James Mangold a alors expliqué qu’il n’aimait pas l’idée des univers connectés :

C’est bizarre que j’ai travaillé dans le monde du divertissement protégé par la propriété intellectuelle car je n’aime pas la construction d’univers sur plusieurs films. Je pense que c’est l’ennemi du storytelling. C’est plus intéressant pour les gens de savoir comment les Legos s’assemblent que de comprendre la façon dont l’histoire devant eux fonctionne. Pour moi, le but est toujours de me demander "Qu’est-ce qui est unique à propos de ce film, et de ces personnages ?" Je ne veux pas vous faire penser à un autre film ou à un Easter egg ou quelque chose d’autre, qui est une action intellectuelle, pas émotionnelle. Il faut que le film marche d’un point de vue émotionnel.

Avec ces propos, on peut spéculer que James Mangold ne retournera sans doute pas dans le genre des super-héros à l’avenir. Quant au rôle de Johnny Cash dans A Complete Unknown, il est revenu à Boyd Holbrook. Ce dernier n’apparaît pas dans la première bande-annonce du film, et on attend encore le premier visuel de l’acteur dans la peau du chanteur.

Quand sortira A Complete Unknown ?

À l’heure actuelle, aucune date de sortie n’a été donnée pour A Complete Unknown. Comme expliqué dans notre article sur la bande-annonce du long-métrage, James Mangold a laissé entendre au cours de son interview avec Rolling Stone que son film pourrait arriver dans les salles en décembre prochain. Mais cette information reste à confirmer.