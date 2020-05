Jamie Lee Curtis va réaliser un film d'horreur pour Blumhouse

Jamie Lee Curtis s'y connaît en films d'horreur, pour avoir affronté plusieurs fois Michael Myers en Laurie Strode. L'actrice n'a d'ailleurs pas terminé ce combat et, en parallèle, elle va réaliser son propre film de genre sous la bannière de l'incontournable maison Blumhouse.

Quand on regarde tout ce qu'a fait Jamie Lee Curtis en dehors de la saga Halloween, elle n'a pas une collection garnie d'autres grands rôles. Le revival avec Jason Blum à la production et David Gordon Green à la mise en scène lui a encore offert une magnifique occasion pour s'exprimer dans la peau d'un personnage qu'elle connaît sur le bout des doigts. Malgré une fin qui aurait pu tout terminer, Halloween 2018 aura deux suites, dont une qui reste prévue pour le 21 octobre prochain. Des horreurs, Jamie Lee Curtis en aura vu devant la caméra et elle s'apprête maintenant à signer son premier film, évidemment lui aussi horrifique. Elle a déjà testé ses capacités de réalisatrice avec des épisodes de séries, mais elle n'a jamais fait le grand saut au cinéma.

Ce film, dont le titre est pour le moment Mother Nature, est la première pièce d'un deal entre Comet Pictures (boîte de production de Jamie Lee Curtis) et Blumhouse, portant sur trois ans et pouvant déboucher sur des films ainsi que des séries. Sur la base de cette entente, l'actrice a le loisir de se permettre cette nouvelle expérience, sans qu'on ne sache encore si elle apparaîtra également au casting. Le scénario sera co-signé par elle et son acolyte Russell Goldman avec qui elle travaille chez Comet.

Un argument écolo pour le premier film de Jamie Lee Curtis

Mother Nature n'a pas encore de synopsis mais devrait aborder le genre horrifique par le prisme du changement climatique. Le pitch pourrait être intéressant et assez moderne puisque les questions sur l'écologie sont plus que jamais primordiales pour notre avenir. Le cinéma de genre est un magnifique credo pour développer des thématiques importantes comme celle-là peut l'être. Avec la bannière Jason Blum, on espère qu'un beau petit high concept nous attend et que nous serons surpris. La maison de production s'est fait une spécialité de sortir des films faits avec des budgets réduits (Mother Nature ne devrait pas échapper à la règle) qui prônent la créativité artistique. Pas mal de cartons dans le genre sont nés ainsi, comme par exemple l'excellent Invisible Man sorti en début d'année 2020.