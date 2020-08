Jared Leto va incarner Andy Warhol dans un film

Jared Leto a trouvé son prochain rôle. L'acteur à l'affiche de "Morbius" en 2021 a annoncé lui-même qu'il allait se transformer en Andy Warhol, probablement pour les besoins d'un biopic. Un rôle auquel il est lié depuis un moment et l'affaire semble être en train de se conclure.

Jared Leto va devenir Andy Warhol

Le 6 août dernier était le jour où l'on pouvait célébrer l'anniversaire du génie Andy Warhol, artiste américain dont la grandeur n'est plus à prouver. Une telle figure n'a pourtant jamais été employée à outrance au cinéma ou à la télévision. On dira même qu'il n'existe pas encore LE grand film référence qui parle de lui. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne sortira pas un jour et il est actuellement d'ailleurs en train de se préparer. Pour fêter l'anniversaire de l'artiste, Jared Leto a publié sur son compte Instagram une photo de lui, qui s'accompagne d'une annonce importante. Il confirme qu'il va l'incarner pour les besoins d'un film dont le titre officiel n'est pas donné.

En dehors de cette information principale, rien de plus n'est annoncé sur ce projet. On peut néanmoins se dire qu'il devrait s'agir d'un biopic sur Andy Warhol plutôt qu'un film où Jared Leto aurait un rôle secondaire. Le sujet est vaste tant il y a à dire sur sa vie et il ne sera pas évident d'englober tout dans un scénario. À défaut de savoir qui sera derrière la caméra, la présence de Jared Leto est un gros avantage pour le projet. Rien que d'un point de vue physique, son visage aux traits fins correspond à celui de Warhol. À moins d'un accident, la transformation devrait être de bonne facture.

Un rôle promis à Jared Leto depuis un moment

Avec son post Instragram, l'acteur met fin à une attente d'une poignée d'années. En 2016, déjà, il se disait qu'il allait incarner cette icône pour un biopic. Il aura fallu attendre 2020 pour que l'histoire se concrétise et on ne sait même pas s'il s'agit du même projet. Qu'importe, pour nous le résultat est identique puisqu'on va enfin le voir prêter ses traits à cet homme qu'il admire. La performance pourrait être un nouveau moyen de se faire remarquer en bien à Hollywood et de se positionner pour tenter de décrocher un second Oscar après celui de Dallas Buyers Club, cette fois dans un premier rôle.