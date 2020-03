Jared Leto vient de découvrir la pandémie de Coronavirus

L'acteur Jared Leto vient de découvrir l'épidémie du Coronavirus. L'artiste s'était en effet isolé depuis deux semaines, en pleine méditation au fond du désert. De retour à la réalité il a découvert l'étendue de l'épidémie.

Ça pourrait être un scénario de film catastrophe. Jared Leto vient d’atterrir et de découvrir l’étendue de la pandémie. L'acteur a révélé sur son compte Instagram qu'il venait tout juste d'apprendre que la propagation du Coronavirus est dorénavant mondiale. Il s'était coupé du monde pendant plusieurs jours pour méditer dans le désert.

Jared Leto dans la lune

"Wow. Il y a douze jours j’ai commencé une méditation silencieuse dans le désert. Nous étions totalement isolés. Pas de portables, aucune communication, etc. Nous n’avions aucune idée de ce qui était en train de se passer dehors. J’ai déambulé dans un monde vraiment différent hier. Un monde qui a changé pour toujours. Incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire. Je reçois des messages d’amis et de ma famille aux quatre coins du globe et je me reconnecte à ce qui est en train de se passer. J’espère que vous et vos proches allez bien. Je vous envoie de l’énergie positive. Restez chez vous, soyez prudents. »

Voici ce qu'a écrit Jared Leto sur son compte Instagram. Ce dernier est resté douze jours dans le désert, totalement coupé du monde. Son retour à la vie normale a dû être un sacré choc pour lui. Il faut dire que l'avancée du virus est assez inquiétante. Le Covid-19 a déjà fait plus de 7 000 morts et contaminé près de 200 000 personnes à travers le monde. Jared Leto a également été surpris de voir les dispositifs mis en place par les différents gouvernements pour lutter contre l’expansion du virus.

Si les États-Unis n'ont pas encore basculé dans le confinement total, certaines villes comme Los Angeles et New York, ont fermé les accès aux lieux culturels, aux restaurants, aux bars, et à tous les lieux publics en général. Les écoles commencent également à fermer.

Jared Leto sera quant à lui prochainement de retour au cinéma. Il est en effet le visage d'un nouveau super-héros : Morbius, alias le vampire vivant, dans une production Sony attendue le 5 août prochain.