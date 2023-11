Jason Bourne : un nouveau film est en préparation !

Jason Bourne pourrait bien revenir dans un sixième film. Universal Pictures serait en train de développer un nouveau long-métrage et aurait déjà approché un réalisateur.

Jason Bourne : la saga d'action de Matt Damon

Jason Bourne est probablement une des meilleures sagas d'action. Tirée de la série littéraire de Robert Ludlum (reprise en 2004 par Eric Van Lustbader et en 2020 par Brian Freeman), la franchise débarque au cinéma avec un premier film, La Mémoire dans la peau, en 2002. On découvrait alors Matt Damon en espion entraîné à tuer, mais qui se réveille en n'ayant aucun souvenir de son passé. Il ne sait pas qui il est, ni de quoi il est capable. C'est en cherchant des réponses que la CIA va le repérer et le traquer à Zurich puis à Paris.

La Vengeance dans la peau ©Universal Pictures

Si le premier opus a posé des bases solides sous la direction de Doug Liman, Paul Greengrass a ensuite ajouté un style plus réaliste et nerveux avec La Mort dans la peau (2004) et La Vengeance dans la peau (2007), offrant ainsi une excellente trilogie qui aura marqué les années 2000. On aurait pu s'en contenter, mais Universal a voulu proposer ensuite en spin-off pas très utile, Jason Bourne : L'Héritage (2012) de Tony Gilroy, porté par Jeremy Renner, avant que Matt Damon et Paul Greengrass ne reviennent pour le cinquième film Jason Bourne (2016).

Un sixième film en développement avec un réalisateur annoncé

Sept ans plus tard, Universal souhaiterait relancer la franchise. C'est ce qu'on apprend de Variety qui annonce que le studio serait en train de développer un nouveau film. Pour le moment, rien n'a été révélé sur le scénario, le projet en étant à ses prémices. Par contre, un réalisateur aurait déjà été approché en la personne d'Edward Berger. Ce dernier s'est fait remarquer avec À l'Ouest, rien de nouveau (2022), nouvelle adaptation du roman d'Erich Maria Remarque disponible sur Netflix. Un long-métrage récompensé, entre autres, de quatre Oscars en 2023, dont le Meilleur film international. Une distinction qui a sans doute attiré Universal.

Enfin, concernant un retour de Matt Damon dans le rôle de Jason Bourne, rien n'est sûr pour le moment. Le studio pourrait l'approcher, mais il faudra encore patienter avant d'en savoir plus à ce sujet.