Jason Bourne : qui est son adversaire le plus fort dans les trois premiers films ?

Dans ses trois premiers films, Jason Bourne affronte plusieurs adversaires. Rarement avec une arme à feu, souvent à bord d'un véhicule, et toujours au moins dans un affrontement à mains nues, un affrontement qui est nécessairement un des sommets de l'action des longs-métrages. Question brûlante donc : de ces adversaires dont il a fallu se défaire au corps-à-corps, lequel était le plus fort ? Un article 100% "bagarre" qui, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la légendaire trilogie, contient des spoilers.

Jason Bourne, une révolution du thriller d'action

En trois films, La Mémoire dans la peau (2002), La Mort dans la peau(2004) et La Vengeance dans la peau (2007), Jason Bourne s'est imposé comme un des action heros les plus efficaces. Une partie du mérite revient aux réalisateurs des trois films, Doug Liman pour le premier et Paul Greengrass pour les deux suivants, et l'autre revient à Matt Damon, interprète de l'ex-assassin de la CIA pour quatre films. Une des qualités du personnage est qu'il évolue au cours de ces films, retrouvant progressivement la mémoire et perfectionnant son art de la baston et de la fuite, ou de la traque, selon les missions qu'il se donne à lui-même. Ignorant ses qualités de combattant au début du premier film, il en est parfaitement conscient et donc plus efficace très rapidement, à mesure que l'intrigue progresse.

Sortis entre 2002 et 2007, la trilogie Jason Bourne est un pivot dans l'histoire du genre du film d'espionnage et d'action. Trois films de grande qualité, adaptés des romans de Robert Ludlum, qui ont ré-orienté toute l'industrie, ayant par exemple eu une influence prépondérante sur les James Bond de l'ère Daniel Craig. Plus réalistes, plus brutaux, avec un parfait anti-héros hanté par un passé dont il n'a pas le souvenir. Les quatrième et cinquième films sont malheureusement bien en-deçà, au mieux inutiles, au pire ni fait ni à faire...

La Mémoire dans la peau ©Universal Pictures

Un canevas précis pour des affrontements mémorables

Les trois premiers films Jason Bourne suivent un même schéma, que les deux derniers films ont considérablement affaibli en s'autorisant des nouveautés sans nécessité. Sur le modèle du premier film, Jason Bourne se retrouve systématiquement pour chacun des trois premiers opus en 1 contre 1 contre un autre assassin du programme Treadstone - ou assimilé -, un affrontement mortel dont la victoire se décide à mains nues (Castel dans La Mémoire dans la peau, Jarda dans La Mort dans la peau et Desh dans La Vengeance dans la peau).

En plus de cet affrontement fondamental, il doit aussi se débarrasser d'un autre agent, dont il fuit les balles et/ou avec lequel il engage une course-poursuite à l'issue dramatique. Il y a le Professeur (Clive Owen) dans La Mémoire dans la peau. Puis Kirill (Karl Urban) dans La Mort dans la peau. Et enfin Paz (Edgar Ramirez) dans La Vengeance dans la peau. Si ces trois adversaires sont aussi redoutables, leur affrontement "indirect" avec Jason Bourne les exclue de la question qu'on pose ici, à savoir quel a été l'adversaire au corps-à-corps le plus coriace.

La Mémoire dans la peau : Castel (Nicky Naudé)

Dans La Mémoire dans la peau, Jason Bourne se débarrasse sans les tuer de plusieurs agents de sécurité en s'échappant de l'ambassade américaine à Zurich. Arrivé à Paris avec Marie (Franka Potente), il se bat contre un premier agent, Castel, dans un affrontement au corps-à-corps mémorable. Repéré par la police, il s'engage un peu plus tard dans une course-poursuite à bord d'une Mini Cooper rouge, séquence devenue iconique. Enfin, il affronte le Professeur, l'agent incarné par Clive Owen, dans un gun fight déséquilibré et inédit, avant d'éliminer enfin plusieurs agents de la CIA bien moins doués à Paris.

La Mémoire dans la peau ©Universal Pictures

Ci-dessous, le tout premier affrontement de Jason Bourne contre un autre "atout". Il s'agit donc de Castel, envoyé à l'adresse parisienne de Jason Bourne par la CIA pour l'éliminer. Cet agent n'a pas peur d'aller au contact et a de la puissance, mais n'apparaît pas particulièrement agile. Surpris, notre héros se bat de manière défensive et cherche avant tout à blesser son adversaire. Inventivité remarquable, Jason Bourne se saisit d'un simple stylo et s'en sert comme d'une arme. Il est à noter que Jason Bourne, pas encore au fait de sa véritable identité et dépassé par ce qui lui arrive, ne tue pas Castel mais le neutralise, afin d'essayer de le faire parler. C'est Castel, dans un geste choquant, qui se jette de lui-même par la fenêtre.

La Mort dans la peau : Jarda (Marton Csokas)

Premier changement dans La Mort dans la peau, l'agent qui le poursuit, Kirill, n'est pas de Treadstone mais appartient au FSB, l'organisation homologue russe de la CIA. Jason Bourne doit s'en échapper une première fois alors que Kirill l'a retrouvé en Inde, à Goa. Ils se retrouveront dans la dernière partie du film pour une course-poursuite démentielle dans les rues de Moscou. Il n'affronte pas cet agent au corps-à-corps, mais réserve ce privilège à un autre agent, Jarda, de Treadstone celui-ci, qui essaye de le tuer à Munich.

La Mort dans la peau ©Universal Pictures

Dans cet affrontement, Jason Bourne a l'avantage de s'être infiltré dans la maison de Jarda, précédant donc son arrivée. Évidemment beaucoup plus méfiant que lors de son affrontement avec Castel, il semble l'avoir d'abord neutralisé mais Jarda est sans doute le plus rusé de ces adversaires et lance vicieusement le combat. Plutôt très doué pour le combat rapproché, il parvient à tenir la dragée haute à Jason Bourne alors même qu'il a les mains encore liées. Dans les mains de Bourne, plus de stylo mais un magazine roulé serré pour frapper, et finalement un câble d'alimentation pour étrangler son ennemi. Toujours aussi inventif, et toujours aussi mortel.

Il faut comprendre que Jason Bourne ne tue jamais de sang-froid, et que tous ces combats peuvent relever de la légitime défense (plus ou moins) et de l'instinct survie. C'est pour cette raison que la chorégraphie du combat principal des films passe systématiquement par le désarmement de l'adversaire avant l'affrontement à mains nues ou à l'aide donc de ce que Jason Bourne peut trouver autour de lui : stylo, magazine, serviette de bain, câble téléphonique... tout devient létal entre ses mains.

La Vengeance dans la peau : Desh (Joey Ansah)

Dans La Vengeance dans la peau, la répétition de ce schéma reste fidèle. Coincé à la gare de Waterloo, il tente de sauver des balles d'un tireur (Paz) un journaliste, abattu au dernier moment, comme Marie l'est au début de La Mort dans la peau. Ensuite, une course-poursuite en moto puis à pied s'engage à Tanger où Jason Bourne doit à la fois se débarrasser de la police et arrêter l'atout Desh, qui lui est à la poursuite de Nicky. La fin de l'impressionnante course dans les rues de Tanger se termine par l'affrontement des deux hommes, peut-être l'affrontement le plus difficile pour Jason Bourne.

Enfin, le film se termine sur une course-poursuite à New York remake de la course-poursuite moscovite. En effet, Jason Bourne se débarrasse (presque) de Paz comme il s'était débarrassé de Kirill dans La Mort dans la peau.

La Vengeance dans la peau ©Universal Pictures

À ce moment de l'intrigue, Jason Bourne a retrouvé quasiment tous ces moyens. Mais ces adversaires sont eux maintenant bien au fait de la menace qu'il fait planer sur leurs activités clandestines. Ils sont donc plus préparés que jamais. Cible prioritaire de la CIA, Jason Bourne est cette fois autant la proie que le chasseur. À ses trousses, l'atout Desh, particulièrement précis et déterminé et qui élimine sa première cible sous les yeux de Jason Bourne.

Mais pour l'affrontement qui suit, c'est le héros qui est à l'initiative de la violence, dans un combat quasi "miroir' avec son premier dans La Mémoire dans la peau. Alors que dans ce dernier Castel le surprenait en entrant par une fenêtre, c'est cette fois Jason qui surprend Desh... en explosant une fenêtre. Il ne s'agit plus de protéger Marie, mais Nicky (Julia Stiles), autre cible de Desh.

Desh supérieur à ses prédécesseurs

Plus difficile, plus étendu aussi, son combat contre Desh reste longtemps indécis. Celui-ci est en effet plus fort et plus agile que Castel et Jarda et Jason Bourne a toutes les peines du monde à l'éliminer. Ce qu'il parvient finalement à faire en l'étranglant - référence aussi au combat contre Jarda-, à l'aide d'une serviette, après l'avoir affaibli à grands coups de livre dans le visage.

Progression logique des personnages, évolution corrélée à celle de l'intrigue : le sommet des affrontements au corps-à-corps est celui contre Desh. Jason Bourne doit en effet le traquer, protéger Nicky et enfin l'affronter dans son combat le plus difficile. C'est donc, entre Castel, Jarda et Desh, ce dernier qui remporte la palme de l'adversaire le plus fort qu'ait eu à neutraliser Jason Bourne. Et plutôt haut la main.