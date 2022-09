Jason Momoa change de tête pour la bonne cause

Jason Momoa est reconnaissable à ses cheveux longs, qu'importe qui il incarne à l'écran. À la surprise générale, l'acteur vient de faire une folie et de changer de look. Que l'on se rassure, sa nouvelle coupe de cheveux a été faite pour nous alerter sur un sujet grave.

Jason Momoa, un acteur au look affirmé

Jason Momoa est devenu l'une des têtes d'affiche du cinéma d'action américain depuis les années 2010. Avant ça, sa carrière a débuté sur le petit écran, avec des rôles dans Alerte à Malibu, North Shore : Hôtel du Pacifique ou encore Stargate : Atlantis. Il a ensuite explosé à la télé en incarnant Khal Drogo dans Game of Thrones puis sur grand écran, en Aquaman.

Lorsque l'on décroche un rôle important dans l'une des séries les plus populaires de ces dernières années et dans l'univers DC, on peut parler d'une carrière sur de bons rails. Disposant d'un physique avantageux et d'une présence à l'écran, il brille dans un cinéma axé grand public. Outre grâce à ses muscles, on le reconnaît aussi à ses cheveux longs. Un look sur lequel il mise et qui vient de changer brusquement.

Aquaman (Jason Momoa) - Aquaman and The Lost Kingdom ©Warner Bros./DC

Une révolution capillaire inattendue

L'acteur a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle il apparaît en train de se faire couper les cheveux ! Les fans de Jason Momoa seront étonnés d'un tel changement mais le principal concerné n'a pas disjoncté. Au contraire, il s'agit d'un geste réfléchi et qui cache un objectif bien plus important. En effet, le natif d'Hawaï, attaché à la nature, explique qu'il cherche à sensibiliser le public sur le sujet du plastique. Il encourage les gens à utiliser le moins possible des objets en plastique à usage unique pour préserver notre planète.