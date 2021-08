Jason Momoa et Dave Bautista préparent un film ensemble

Dave Bautista et Jason Momoa ont eu l'occasion de se côtoyer longuement ces derniers temps. Au point de faire naître le désir de tourner un nouveau film ensemble. Ce projet teasé sur Twitter semble être en train de devenir réalité.

Une bromance en train de prendre forme

L'un est Aquaman chez DC, l'autre est Drax chez Marvel. Jason Momoa et Dave Bautista ont pour point commun d'être deux montagnes de muscles. On va doublement les voir ensemble dans les semaines qui arrivent puisqu'ils vont s'opposer dans la saison 2 de la série See, puis dans le Dune de Denis Villeneuve. Assiste-t-on au début d'une bromance ? Il se pourrait que ce soit le cas. Lors d'un récent passage sur The Late Late Show with James Corden, Jason Momoa a révélé qu'il était en train de préparer un film avec son nouvel ami. Leurs collaborations ont fait naître en eux une envie de continuer de se donner la réplique et ils veulent désormais s'illustrer ensemble dans le cadre d'un buddy movie policier dans la veine de L'Arme fatale, qui se déroulerait à Hawaii. L'annonce fait suite à ce tweet ci-dessous de Dave Bautista datant du 19 août :

Juste envie de lâcher ça dans l'air et de voir ce qu'il va se passer. Allons-y... Moi et Momoa dans un buddy cop movie dans le style de L'Arme fatale dirigé par David Leitch. Ok ! C'est cela. Maintenant attendons.

C'est où qu'on signe ?

L'idée est plutôt séduisante, on a aucun mal à les imaginer en partenaire dans un film divertissant avec une part d'humour. Encore moins devant la caméra du réalisateur de Deadpool 2, Atomic Blonde et Hobbs & Shaw. Ils ont tous les deux des profils et l'expérience pour faire du cinéma d'action. Par rapport à Dune et See, ils pourraient cette fois être dans le même camp et ne pas se mettre sur la tronche.

Dune ©Warner Bros.

Si Jason Momoa est un acteur correct qui mise beaucoup sur son physique, Dave Bautista commence vraiment à grandir à Hollywood et à prouver qu'il peut briller dans plusieurs registres de jeu. Dans Army of the Dead, par exemple, il délivrait une performance assez étonnante au niveau de l'émotion et de la sensibilité. On le sait forcément à l'aise dans l'action mais il détient également un certain potentiel comique. Lui et John Cena connaissent des trajectoires similaires, en venant du monde du catch et en se révélant être des acteurs plus intéressants que ce que l'on pensait. À voir sur la durée...