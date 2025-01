Jason Momoa va jouer cet anti-héros emblématique de l’univers DC, les fans sont ravis

Jason Momoa fait son retour chez DC après avoir dit ‘au revoir’ à Aquaman en 2023. Cette fois-ci, l’acteur interprétera ce personnage qu’il rêve de jouer depuis toujours. Ça promet du lourd.

Le casting de Supergirl ajoute un ancien de l’écurie DC

Le nouveau DC Universe concocté par les directeurs créatifs et les PDG de DC Studios James Gunn et Peter Safran prend forme petit à petit. Alors que Superman est terminé et attendu pour le 9 juillet prochain avec David Corenswet et Rachel Brosnahan, le casting de Supergirl : Woman of Tomorrow se peaufine.

C’est Milly Alcock de House of the Dragon qui a été choisie pour interpréter la super-héroïne. Dans ce projet, dirigé par Craig Gillespie (Moi, Tonya, Dumb Money), celle que l’on surnomme aussi Kara Zor-El affrontera le terrible Krem de la Colline jaune à qui Matthias Schoenaerts prête ses traits. Si dans sa quête, Supergirl sera accompagnée de l’alien Ruthye Marye Knoll dont le père a été assassiné par Krem, elle devrait également avoir affaire à un redoutable personnage.

Jason Momoa a toujours rêvé de jouer cet anti-héros

Le 30 décembre 2024, DC annonçait la venue de Lobo dans Supergirl : Woman of Tomorrow. Moins connu du grand public, Lobo est pourtant un personnage emblématique de DC Comics. Cet anti-héros est réputé pour sa carrure massive, sa violence et son excentricité. Pour l’incarner à l’écran, James Gunn et Peter Safran ont jeté leur dévolu sur un acteur qui connaît bien la maison : Jason Momoa.

Ainsi, Jason Momoa reviendra dans l’univers des super-héros après avoir interprété Aquaman dans deux films. Le rôle de Lobo semble taillé sur mesure pour Jason Momoa qui avait déjà exprimé son amour au personnage durant la promotion de Aquaman et le Royaume perdu.

Je collectionne des comics, je ne le fais plus autant maintenant, mais il a toujours été mon préféré et j’ai toujours voulu jouer Lobo. C’est le rôle parfait Si DC m’appelle et me demande de le jouer, c’est un pu**** de oui.

Le vœu de Jason Momoa semble avoir été exaucé. Il a d’ailleurs partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux et les fans se sont montrés plus qu’excités. On pourra découvrir Jason Momoa dans la peau de Lobo le 26 juin 2026, date de sortie de Supergirl : Woman of Tomorrow.