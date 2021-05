Jason Statham espère pouvoir revenir dans les deux prochains films Fast and Furious

Jason Statham est l'un des grands absents de « Fast and Furious 9 ». Pourtant, le comédien ne désespère pas de revenir dans les deux suites de la franchise. Mais Vin Diesel laissera-t-il Deckard Shaw reprendre du service ?

Fast and Furious 9 : mais où sont passés Jason Statham et Dwayne Johnson ?

Attendu pour le 14 juillet prochain, Fast and Furious 9 signe le grand retour de Justin Lin à la réalisation. Le cinéaste est le metteur en scène attitré de la franchise puisqu'il a dirigé les épisodes 3, 4, 5 et 6. C'est également lui qui va mettre en scène les deux prochains et derniers chapitres de la licence. Ainsi, Fast and Furious 9 promet d'être explosif et sera la première pierre d'un acte en trois films. Pour l'occasion, Dom, toujours évidemment incarné par Vin Diesel, va devoir affronter son frère caché, campé par John Cena.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures

Fast and Furious 9 ramène sur le devant de la scène les plus grandes figures de la licence via un casting impressionnant notamment composé de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron ou encore Kurt Russell. Pourtant, deux mastodontes sont aux abonnés absents. Effectivement, Dwayne Johnson et Jason Statham n'ont pas été rappelés. La faute à Vin Diesel, qui s'est embrouillé avec The Rock, notamment à cause du film Hobbs & Shaw. Pourtant, Jason Statham aimerait beaucoup revenir...

Vers un retour de Deckard Shaw ?

Introduit dans Fast and Furious 6, Jason Statham a repris le personnage de Deckard Shaw dans Fast and Furious 7 et 8. D'abord présenté comme un antagoniste, le personnage vire de bord pour devenir un anti-héros attachant qui travaille avec Hobbs (Dwayne Johnson) dans Hobbs & Shaw. Un retournement de situation qui n'a pas plu à tout le monde, et notamment à Vin Diesel. Surtout qu'initialement Deckard Shaw est l'assassin de Han. Ainsi, Jason Statham n'apparaît pas au casting de Fast and Furious 9. Pourtant, l'acteur a déclaré au micro de Collider qu'il aimerait beaucoup revenir pour les deux derniers films de la franchise :

J'adorerais revenir pour ces quelques films. Je connais le réalisateur de F9, Justin Lin. Et c'est assez drôle, quand je suis venu faire le caméo dans F6, il n'est pas revenu à la réalisation des épisodes 7 et 8, et ce sont pourtant ceux que j'ai fait. Donc nous sommes destinés à faire quelque chose de plus grand. Je veux travailler avec Vin et tous les autres personnages. Je me suis fait de très bons amis sur ces films, et j'aime vraiment la franchise en elle-même. Donc, s'ils me veulent dans les prochains, je serai là.

Fast and Furios : Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Si Deckard Shaw n'apparaîtra pas dans Fast and Furious 9, sa présence se fera néanmoins ressentir à travers le personnage de Han, qui fait son grand retour dans le film de Justin Lin. Pour sa part, Jason Statham est au courant de la relation qui unit son personnage à celui de Sung Kang. Il est même prêt à régler le conflit entre ces deux protagonistes à l'écran, comme il l'a récemment déclaré au micro d'Entertainment Weekly :

La série Fast and Furious ferait mieux de me ramener, car je dois éteindre ce feu. S'il a un compte à régler, c'est avec moi.

Le message est passé. Et on espère vraiment que Justin Lin ramènera Jason Statham dans Fast and Furious 10.