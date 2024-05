Ce soir à la TV : un des plus gros échecs de Jason Statham par le réalisateur qui l'a révélé

Ce soir la chaîne LEquipe diffuse "Revolver", le troisième film de Jason Statham sous la direction de Guy Ritchie. Après deux succès ensemble, le duo a connu un énorme échec avec ce long-métrage.

Revolver : le plus gros échec du duo Jason Statham/Guy Ritchie

Si Jason Statham est aujourd'hui une star planétaire, capable de porter sur ses épaules n'importe quel film d'action, sa carrière n'aurait peut-être pas été la même sans sa rencontre avec Guy Ritchie. C'est lui qui lui donne son premier rôle dans Arnaques, Crimes et Botanique (1998). Le duo s'est ensuite retrouvé pour Snatch : Tu braques ou tu raques (2000), qui donna à Jason Statham encore plus de notoriété. On pouvait donc s'attendre à ce que leur troisième collaboration soit encore plus fructueuse, mais ce ne fut pas le cas, bien au contraire.

Après avoir enchaîné les succès avec Le Transporteur (2002) et Braquage à l'italienne (2003), Jason Statham collabora une nouvelle fois avec Guy Ritchie pour Revolver (2005). Un film d'escrocs qui fut un bide au box-office. Réalisé avec un budget supérieur à 20 millions de dollars, le long-métrage n'en rapporta que 7 millions. Et les "rares" personnes qui l'ont vu n'ont pas vraiment été emballées. Du côté de la presse, les critiques ont été très négatives pour la plupart. À l'époque, Le Monde écrivait par exemple : "La partie polar du récit est hideusement caricaturale, la dimension schizophrène est caricaturalement hideuse".

Revolver ©EuropaCorp Distribution

Le média français n'était pas le seul de cet avis, puisque Revolver a obtenu une note moyenne ­de 2,1/5 sur Allociné, et à peine 15% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Ce n'est pas plus glorieux du côté du public puisque la note moyenne d'Allociné est là seulement de 2,3/5, et que le score sur Rotten Tomatoes grimpe uniquement à 56%.

Une arnaque trop complexe

Revolver est donc un échec à tous les niveaux. Malgré la volonté de Guy Ritchie de faire un film sur une arnaque suprême, le long-métrage est en effet difficile à suivre. Dans le dossier de presse de l'époque, le réalisateur expliquait avoir mis trois ans à écrire le scénario, alors que Snatch ne lui avait pris que trois mois. La difficulté pour lui ayant été de partir d'un concept simple d'une escroquerie et de l'enrober "dans une intrigue haletante avec beaucoup d'action". Le cinéaste s'est peut-être un peu trop compliqué la tâche, en dépit d'une base intéressante.

On suit dans Revolver Jake Green (Jason Statham) un joueur compulsif qui sort de sept ans de prison. Une fois dehors, il se rend chez le truand Dorothy Macha (Ray Liotta) pour qui il a fait ces années de prison, dans l'espoir qu'il paye sa dette. Sauf que Macha voit les choses autrement et tente de l'éliminer. C'est grâce à l'intervention du mystérieux Zach qu'il parvient à s'en sortir. Seulement, Jake va aussi apprendre qu'il n'a plus que trois jours à vivre. Trois jours durant lesquels les rencontres et les retournements de situation vont s'enchaîner jusqu'à perdre totalement le spectateur...

Heureusement, la collaboration entre Jason Statham et Guy Ritchie ne s'est pas arrêtée sur cet échec. Des années après Revolver, le duo s'est retrouvé pour le très efficace Un homme en colère (2021), qui rapporta plus de 100 millions de dollars dans le monde. Leur cinquième film ensemble, Operation Fortune: Ruse de guerre (2023), a ensuite été, lui aussi, un échec commercial, mais moindre comparé à Revolver.