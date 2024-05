Jean-François Richet recrute une immense star de l'action pour son nouveau thriller

Après le succès "Mayday", Jean-François Richet persiste du côté de l'action avec "Mutiny", un nouveau thriller explosif qui aura à son casting principal la star du genre Jason Statham ! Tournage prévu pour très bientôt.

Jean-François Richet, roi de l'action

Après avoir débuté au cinéma dans le registre de la chronique sociale avec État des lieux en 1995, Jean-François Richet s'est orienté avec réussite vers le genre de l'action et a éveillé l'intérêt d'Hollywood avec Assaut sur le central 13, remake du classique de John Carpenter en 2005. Il est consacré en France avec le diptyque sur Jacques Mesrine L'Instinct de mort et L'Ennemi public n°1 en 2008, qui lui vaut le César du Meilleur réalisateur en 2009.

Mayday ©Metropolitan Filmexport

En 2023, il connaît un joli succès critique et commercial avec Mayday, pur film de genre avec Gerard Butler et Mike Colter, embarqués dans une survie explosive. Sur sa lancée, toujours avec Lionsgate qui avait distribué Mayday, il prépare actuellement son nouveau film : Mutiny.

Jason Statham star de Mutiny

Mutiny déroulera l'histoire suivante. Après que son patron milliardaire a été tué devant ses yeux, Cole Reed est piégé et accusé du meurtre. En fuite, il va devoir survivre tout en mettant à jour une conspiration internationale.

C'est ainsi l'increvable action hero Jason Statham qui incarnera Cole Reed. L'acteur de la saga Fast and Furious, actuellement en réussite avec les succès de En eaux très troubles et The Beekeeper, est aussi co-producteur de Mutiny. Selon les informations de Deadline, Lionsgate aurait déboursé plus de 10 millions de dollars pour montrer le film sur le territoire nord-américain et préparerait une sortie étendue dans les salles de cinéma. Signe que le projet Mutiny est pris très au sérieux.

Sans beaucoup de promotion, Jean-François Richet était parvenu avec Mayday à encaisser quasiment 75 millions de dollars de recettes au box-office mondial, sur un budget de production de 25 millions de dollars. Un ratio et des performances qui deviennent régulières pour les (bons) films de genre, du côté de l'horreur comme de l'action. Mutiny a ainsi vraisemblablement la même ambition. Et la présence à son casting principal de Jason Statham devrait même permettre à Jean-François Richet de taper encore plus fort.

À ce jour, le tournage de Mutiny est planifié pour septembre 2024 au Royaume-Uni.