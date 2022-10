Jaula : c'est quoi ce thriller espagnol qui cartonne sur Netflix ?

Elena Anaya recueille une petite fille au passé trouble dans le thriller "Jaula". Un long-métrage produit par Álex de la Iglesia, qui débute de manière prometteuse avant de perdre le spectateur en chemin...

Jaula : un point de départ alléchant

Premier long-métrage en tant que réalisateur d'Ignacio Tatay, Jaula débute par une nuit tranquille, qui bascule quand Paula (Elena Anaya) et Simón (Pablo Molinero) frôlent l'accident de voiture. Le couple s'arrête subitement lorsqu'il aperçoit une petite fille en pyjama marcher le long de la route. Prénommée Clara (Eva Tennear), cette enfant montre des signes d'hostilité et refuse de parler.

Paula et Simón l'accueillent chez eux pour tenter de la faire sortir de son mutisme. La fillette s'ouvre à eux petit à petit et ses parents adoptifs comprennent qu'elle n'accepte de se déplacer que dans un chemin tracé à la craie. Un comportement qui ne laisse évidemment pas Paula indifférente. Elle se met donc à enquêter sur son passé pour découvrir les sévices dont Clara a été victime et qui l'ont traumatisée.

Clara (Eva Tennear) - Jaula ©Netflix

Ignacio Tatay signe le script de ce thriller au côté d'Isabel Peña. Cette spécialiste du genre est connue pour sa collaboration avec Rodrigo Sorogoyen, avec lequel elle a travaillé sur Que Dios nos perdone, El reino, Madre, la série Antidisturbios ou encore As bestas. À la production de Jaula, on retrouve notamment Álex de la Iglesia, réalisateur de 800 balles, Le Crime Farpait et Les Sorcières de Zugarramurdi.

Une intrigue à trous

Jaula n'a malheureusement ni la précision et l'intensité des films de Rodrigo Sorogoyen, ni la folie de ceux d'Álex de la Iglesia. S'il parvient à emporter rapidement le spectateur grâce à son point de départ mystérieux, le long-métrage tourne malheureusement vite en rond. Se focalisant avant tout sur le comportement de Clara, le thriller ne développe pas suffisamment la vie du quartier résidentiel de Paula et Simón, qui a pourtant une importance capitale dans les révélations finales. Les personnages semblent constamment observés et jugés par leur entourage mais Jaula creuse à peine cette idée.

Ignacio Tatay n'explore pas non plus certaines thématiques en profondeur, à l'image du désir de maternité de Paula, brillamment incarnée par Elena Anaya, qui porte le film à bout de bras. Et lors du dénouement, des flashbacks et des ellipses rendent le récit confus. Plusieurs questions restent en suspens, ce qui laisse un véritable sentiment de frustration.

N'étant pas suffisamment étouffant malgré son cadre réduit et ne s'attardant finalement que très peu sur l'élément que Clara décrit comme "le croque-mitaine", Jaula est un thriller anecdotique. Meux vaut (re)voir Room et Captives, nettement plus entraînants et dérangeants.

Jaula est disponible sur Netflix.