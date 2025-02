"Je l'ai raté" : Marion Cotillard cash sur sa scène de mort dans The Dark Knight Rises

Depuis la sortie de "The Dark Knight Rises" en 2012, de nombreuses critiques ont visé Marion Cotillard pour sa prestation au moment de la mort de son personnage. Treize ans plus tard, l’actrice s’est exprimée sur le sujet.

Une scène de mort qui a beaucoup fait parler

Marion Cotillard a travaillé à deux reprises avec Christopher Nolan au cours de sa carrière. Elle a d’abord incarné Mallorie Cobb dans Inception. Puis, elle a retrouvé le réalisateur pour The Dark Knight Rises. Elle interprétait Miranda Tate dans le troisième opus de la trilogie sur le chevalier noir dirigé par le cinéaste britannico-américain.

À la fin de The Dark Knight Rises, le personnage de Miranda Tate meurt après avoir révélé sa véritable identité. Or, cette scène a beaucoup fait parler depuis la sortie du film. Car beaucoup ont critiqué la performance de Marion Cotillard dans ce passage. Treize ans après la sortie du long-métrage, la principale intéressée a donné son avis sur le sujet.

Marion Cotillard avoue s’être ratée

Marion Cotillard était récemment l’invitée de l’émission Les rencontres du Papotin. Au cours de l’entretien, elle a été invitée à revenir sur la scène de sa mort dans The Dark Knight Rises. L’interprète de Miranda Tate a avoué s’être tout simplement manquée au moment de jouer ce passage :

Je pense que je n’ai pas réussi cette scène. Je n’ai pas trouvé la bonne position, je n’ai pas trouvé le bon moyen, j’étais stressée. Parfois, ça arrive qu’on rate quelque chose. Et ça, je l’ai raté.

L’actrice française s’était déjà exprimée sur le sujet au cours d’une interview avec Allociné en 2016. Elle avait confié avoir trouvé la réaction à cette séquence « disproportionnée », expliquant qu’elle aimerait ne pas voir sa carrière être « résumée à une scène ».

L’actrice reviendra dans La Tour de glace

Si sa mort dans The Dark Knight Rises lui a valu de nombreuses critiques, Marion Cotillard s’est tout de même bâtie une carrière impressionnante au fil des ans. Elle a notamment travaillé avec certains des plus grands réalisateurs de notre siècle. Outre Christopher Nolan, on peut citer Steven Soderbergh, Jacques Audiard, James Gray, Robert Zemeckis ou encore Xavier Dolan.

Sa dernière apparition en date dans un long-métrage remonte à octobre 2024. Elle incarnait Solange d’Ayen aux côtés de Kate Winslet dans Lee Miller. Cette année, elle sera de retour dans le drame La Tour de glace. Le film arrivera dans les salles obscures le 17 septembre en France.