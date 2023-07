"Je pisse l'excellence" : ce film inattendu dont Christopher Nolan est un fan absolu

Réalisateur majeur de son époque et cinéphile très averti, Christopher Nolan est un cinéaste des plus sérieux. Mais il aime aussi rire à l'occasion, et il a surpris son monde en déclarant être un très grand fan d'une certaine comédie du milieu des années 2000.

Si si, Christopher Nolan a de l'humour

Christopher Nolan est un cinéaste aux très nombreuses qualités. Mais au rang de celles-ci, difficile d'y compter la chaleur et l'humour. En effet, l'auteur de la trilogie The Dark Knight et Tenet est connu pour son austérité, sans pour autant que cela n'empêche sa fibre spectaculaire de s'exprimer. Mais avec sa direction artistique aux couleurs métalliques et à la température froide, une exploration au degré d'empathie assez timide des tourments de ses personnages vêtus de teintes sombres, des bandes originales ténébreuses, difficile de trouver un spectateur qui expliquerait s'être tapé les barres de sa vie devant un film de Christopher Nolan.

Tenet ©Warner Bros.

Néanmoins, il serait présomptueux de ranger le réalisateur dans la catégorie du cinéphile constipé à qui on ne décrocherait jamais un rire. Preuve éclatante s'il en est , Christopher Nolan a récemment déclaré sa passion pour une comédie culte du milieu années 2000, véritable délire sans retenue comme seuls Adam McKay et Will Ferrell ont su le faire.

"Si je tombe dessus, impossible de changer"

Invité sur le Rich Eisen Show, Christopher Nolan a été interrogé sur son "remote drop movie", à savoir quel film il lui est impossible de zapper s'il tombe dessus à la télévision. Le cinéaste britannico-américain déclare d'abord qu'il découvre et trouve cette expression géniale, avant de répondre de manière plutôt classique.

Si je suis en train de zapper, et que je tombe sur un vieux film comme... quoi que ce soit de Kubrick, je lâche la télécommande. Il y a aussi des grandes comédies, et par exemple Ricky Bobby : Roi du circuit, si je tombe dessus, impossible de changer.

Ricky Bobby (Will Ferrell) - Ricky Bobby : Roi du circuit ©Columbia Pictures

Stupéfaction de Rich Eisen, qui demande alors à Christopher Nolan de bien confirmer ce qu'il vient d'entendre. ""Ricky Bobby : Roi du circuit " est un "remote drop movie" de Christopher Nolan, c'est bien ce que vous avez dit ?". Ce à quoi le réalisateur d'Oppenheimer répond, reprenant une des phrases cultes de la comédie d'Adam McKay :

Si vous n'êtes pas premier, vous êtes dernier.

Un Will Ferrell - Adam McKay inoubliable

Sorti en 2006, Ricky Bobby : Roi du circuit (Talladega Nights : The Ballad of Ricky Bobby en VO) est une comédie de sport, centrée sur le pilote de Nascar Ricky Bobby. Véritable star de son sport, en dépit d'être incroyablement beauf et stupide, sa gloire est menacée par l'arrivée dans le championnat d'un pilote français, Jean Girard (Sacha Baron Cohen). Heureusement, Ricky Bobby va pouvoir compter sur son meilleur ami et pilote n°2 Carl Naughton Jr (John C. Reilly) pour y résister. Le deuxième long-métrage d'Adam McKay, qu'il co-écrit avec Will Ferrell, comme pour Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy en 2004, est un chef-d'oeuvre d'humour joyeux et régressif, servi par les grandes performances de ses interprètes et des dialogues imparables.

Ensemble, Adam McKay, Will Ferrell et John C. Reilly feront ensuite Frangins malgré eux en 2008, troisième volet et sommet d'une formidable trilogie informelle. Chacun de ses trois films est aujourd'hui culte. Et ce statut pour Ricky Bobby : Roi du circuit vient ainsi d'être certifié à nouveau par Christopher Nolan himself.