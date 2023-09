"Je suis un peu déprimée" : Angelina Jolie dit pourquoi elle s'est éloignée des plateaux

Que devient Angelina Jolie ? La comédienne s'est récemment confiée sur son besoin de faire une pause dans sa carrière à Hollywood. Depuis presque trois ans, elle a disparu des plateaux. Mais elle s'apprête à revenir dans un nouveau film qui pourrait bien lui offrir un nouvel Oscar...

Angelina Jolie donne de ses nouvelles

Depuis la fin des années 1990, Angelina Jolie est omniprésente sur nos écrans. Sa carrière a véritablement décollé grâce à des rôles marquants comme celui dans Anatomie d'un top model, qui lui a valu un Golden Globe, et Une vie volée, pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a ensuite enchaîné les succès, notamment avec la franchise Tomb Raider et des films tels que Mr. & Mrs. Smith, où elle a partagé l'affiche avec Brad Pitt, qui deviendra son époux.

Après le succès de Mr. & Mrs. Smith, Angelina Jolie a continué de briller à Hollywood, en choisissant des rôles variés et exigeants. En 2008, elle a été acclamée pour sa performance dans L'Échange réalisé par Clint Eastwood, où elle incarne une mère confrontée à la disparition de son fils. En 2010, elle a montré sa polyvalence en tenant le rôle principal dans le thriller d'action Salt, et en 2011, elle a partagé l'écran avec Johnny Depp dans The Tourist.

Angelina Jolie dans le film L'Échange de Clint Eastwood © Warner Bros. Pictures

Parallèlement à sa carrière de comédienne, Angelina Jolie s'est également attelée à la réalisation à plusieurs reprises, notamment avec son long-métrage Invincible sorti en 2015. Mais depuis 2016, sa présence sur les écrans s'est fortement réduite. Ainsi, on ne l'a vue que dans quatre films : Maléfique 2, Come Away (sorti directement sur Prime Vidéo), Ceux qui veulent ma mort (uniquement sorti sur Canal+) et Les Éternels. Depuis ce dernier film estampillé Marvel, elle n'est plus apparue sur nos écrans.

Dans un long entretien accordé à Vogue, la comédienne et réalisatrice s'est expliquée sur cet éloignement.

"Je ne me sens plus moi-même"

Angelina Jolie a révélé avoir réduit son travail cinématographique il y a sept ans, privilégiant des projets n'exigeant pas de longs tournages. Elle évoque le besoin de retrouver un équilibre, et une "guérison" sans entrer pour autant dans les détails. Bien qu'elle n'ait pas explicitement lié cette décision à des événements personnels, le calendrier de cette pause coïncide avec la fin tumultueuse de son mariage avec Brad Pitt. En effet, elle a déposé une demande de divorce en septembre 2016, suite à un incident présumé avec Pitt lors d'un vol.

L'actrice oscarisée a également partagé ses sentiments actuels, avouant se sentir "un peu déprimée ces jours-ci". Elle a ajouté :

J'ai l'impression de ne pas avoir été moi-même depuis une décennie

L'interview avec Vogue était par ailleurs l'occasion pour Jolie de parler de son nouveau projet, Atelier Jolie, une ligne de mode socialement et écologiquement responsable. Elle a crédité cette entreprise d'avoir aidé à sa guérison émotionnelle pendant son hiatus de Hollywood. "Cela a été thérapeutique pour moi", a-t-elle déclaré. Elle a également évoqué sa vision de la mode, expliquant comment le choix vestimentaire pouvait être une forme d'armure.

Quels sont les prochains films d'Angelina Jolie ?

La comédienne de 48 ans débutera prochainement le tournage du film Maria de Pablo Larrain (Jackie, Spencer) dans lequel elle tient le premier rôle. Il s'agit d'un biopic sur la chanteuse d'opéra Maria Callas. Il y a fort à parier qu'elle décroche de nouveau une nomination aux Oscars pour cette prestation.

On devrait ensuite la découvrir aux côtés de Christoph Waltz dans le film Every Note Payed, puis elle doublera de nouveau le personnage de la tigresse dans Kung-Fu Panda 4.