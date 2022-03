Je suis une légende 2 : Will Smith de retour dans la suite du film culte

Hollywood prouve encore son aisance pour profiter de ses succès. Une suite à "Je suis une légende" est officiellement en préparation chez Warner avec une énorme recrue au casting en plus du retour de Will Smith. On se demande un peu comment...

Je suis une légende : Will Smith seul au monde

En 2007, Will Smith était au centre d'une nouvelle adaptation de Je suis une légende, un roman célèbre signé par Richard Matheson. Le film présentait la star dans la peau de Robert Neville, un homme qui avait vu le monde sombrer dans le chaos après une pandémie.

Les humains s'étaient transformés en créatures qui craignaient le soleil. Robert Neville pensait cependant qu'il pouvait trouver un remède mais la solitude le guettait, malgré le soutien inconditionnel de sa chienne. Son existence basculait le jour où il faisait la rencontre d'Anna et de son fils.

Je suis une légende avait bien fonctionné lors de sa sortie, avec 585.4 millions de dollars récoltés (pour un budget aux alentours des 150 millions). Un succès financier qui s'est constitué en partie grâce à la présence de Will Smith en tête d'affiche.

Robert Neville (Will Smith) - Je suis une légende ©Warner Bros.

Un second opus en préparation, avec deux stars au casting

On connaît Hollywood et sa capacité à étendre ce qui a fonctionné. Dans le cas de Je suis une légende, un gros problème narratif se posait pour une éventuelle suite car on rappelle que Robert s'est sacrifié à la fin du film.

Malgré cela, on apprend désormais qu'un second film est en préparation. Deadline a annoncé l'existence du projet, ainsi que la participation de Will Smith. On se demande vraiment comment Akiva Goldsman, de retour au scénario, va se débrouiller pour justifier la présence du personnage.

Aucune précision sur la narration n'a été apportée à l'heure actuelle et on imagine qu'une pirouette a été trouvée pour expliquer la présence de Robert. En attendant d'en savoir plus, on apprend également que Michael B. Jordan sera aussi au casting.

John Clark (Michael B. Jordan) - Sans aucun remords © Paramount Pictures

Une énorme recrue dont le rôle reste à définir. À noter que c'est la première fois que les deux stars tournent ensemble. Un argument commercial de poids pour ce projet qu'on n'a pas du tout vu venir !

Outre le point d'interrogation sur le script, on ne sait pas qui sera derrière la caméra. Deadline précise que cette suite est au stade du développement et qu'aucun nom n'a été recruté. Francis Lawrence, qui a fait un travail honorable sur le premier film, a ses chances d'être rappelé.