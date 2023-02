Je verrai toujours vos visages : une bande-annonce poignante pour le drame avec Gilles Lellouche

Après l'adoption avec "Pupille", Jeanne Herry s'intéresse à la justice restaurative avec "Je verrai toujours vos visages". Un film choral dans lequel des auteurs et victimes d'infraction tentent de dialoguer, qui se dévoile à travers une bande-annonce particulièrement touchante.

Je verrai toujours vos visages : le nouveau film de Jeanne Herry

Après avoir signé le thriller Elle l'adore, le drame Pupille ainsi que l'intégralité de la série Mouche, Jeanne Herry est de retour avec un nouveau long-métrage, Je verrai toujours vos visages. Un film choral centré sur la justice restaurative. Une pratique qui permet à des victimes et auteurs d'infraction de dialoguer ensemble, sous l'encadrement de bénévoles.

Je verrai toujours vos visages ©STUDIOCANAL

Condamnés pour vols avec violence, Nassim, Issa et Thomas sont donc amenés à rencontrer Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking. Ayant subi des viols incestueux, Chloé s'engage elle aussi dans la Justice Restaurative. Une implication qui donne lieu à des moments de tension et des confrontations bouleversantes, comme le révèle la bande-annonce. Malgré la tristesse et la colère, leurs réunions peuvent parfois les amener vers l'apaisement et la réparation.

Gilles Lellouche et Leïla Bekhti au casting

Pour ce drame dont les premières images laissent présager des performances poignantes, Jeanne Herry a réuni un casting impressionnant. La distribution est composée de Birane Ba, Leïla Bekhti, Dali Benssalah, Élodie Bouchez, Suliane Brahim, Jean-Pierre Darroussin, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Miou-Miou, Denis Podalydès et Fred Testot.

Je verrai toujours vos visages est à découvrir au cinéma dès le 29 mars 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.