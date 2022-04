Jean-Christophe & Winnie : pourquoi le film a été censuré en Chine ?

Adaptation en prises de vues réelle de la franchise « Winnie l'ourson », « Jean-Christophe & Winnie » a subi les foudres de la censure chinoise puisqu’il a été interdit de diffusion dans les salles du pays. Si aucune raison officielle n’a été donnée, il y’a toutefois des raisons officieuses.

Jean-Christophe & Winnie : le film le plus rentable de la franchise

Depuis le début des années 2010, Disney ne cesse de produire des remakes en prises de vues réelles de ses classiques d’animation. On ne s’attendait cependant pas à ce que le studio s’attaque également à la franchise Winnie l’ourson. Si les aventures du célèbre ourson jaune et de ses amis sont bien connues des fans de Disney, on ne peut pas non plus dire que ces derniers soient les plus populaires. Sorti en 2018, Jean-Christophe & Winnie est donc une agréable surprise.

En effet, le film réalisé par Marc Forster (Quantum of Solace, World War Z) est bien différent des autres remakes Disney. Grace à l’interprétation de ses acteurs ainsi que la qualité de ses effets spéciaux, Jean-Christophe & Winnie se démarque par son originalité ainsi que son ton bien plus adulte qu’on ne pouvait le penser au départ.

Jean-Christophe & Winnie ©Walt Disney Pictures

Jean-Christophe & Winnie suit un Jean-Christophe devenu adulte (campé par Ewan McGregor) et qui a perdu son âme et son imagination d’enfant, jusqu'à ce que ses amis d'antan débarquent dans le monde réel.

Avec 197 millions de dollars cumulés au box-office mondial, il est devenu le film le plus rentable de la franchise devant Les Aventures de Tigrou et Winnie l'ourson.

Une effigie bien dérangeante pour le gouvernement chinois

Entre Disney et la Chine, les relations sont parfois fraiches. En effet, ces dernières années, le pays a souvent trouvé des raisons d’interdire des films produits par le studio. On se souvient par exemple des longs-métrages tels que Shang-Chi : La Légende des 10 Anneaux, Mulan ou bien encore Les Eternels. Si pour ces derniers, les raisons ont bien souvent été évoquées (propos offensants des acteurs envers le gouvernement), il n’en a pas été question pour Jean-Christophe & Winnie.

Toutefois, les connaisseurs de la Chine ont pu officieusement comprendre le pourquoi de cette censure. En effet, cela fait de nombreuses années que les opposants à la gouvernance chinoise utilisent l’effigie de Winnie L’Ourson pour désigner le chef de l’Etat Xi Jinping. Par conséquent, la comparaison ne plaît pas du tout au gouvernement qui se charge désormais de censurer sur les réseaux chinois les petits malins qui publient ce genre d’illustration.

Dès lors, la sortie de Jean-Christophe & Winnie sur le sol chinois aurait été une source de moquerie supplémentaire pour les opposants à la présidence.