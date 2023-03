Jean Dujardin : comment ses enfants l'ont calmé après son Oscar

Dans The Artist, Jean Dujardin prête ses traits à George Valentin, une star du muet au sommet. Mais lorsque le cinéma parlant arrive à Hollywood en 1927 avec Le Chanteur de jazz, le comédien devient obsolète. De son côté, la jeune figurante Peppy Miller (Bérénice Bejo) connaît une ascension fulgurante.

Ayant réuni plus de trois millions spectateurs en France, le long-métrage de Michel Hazanavicius (OSS 117 : Le Caire, nid d'espions, Coupez !) remporte six César en 2012, dont celui de Meilleur film, et cinq Oscars, dont celui de Meilleur acteur. The Artist marque donc une consécration internationale pour Jean Dujardin, qui tourne par la suite dans Monuments Men de George Clooney et fait une brève apparition dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese.

Le comédien revient ensuite à des productions francophones, retrouvant notamment Brice de Nice et Hubert Bonisseur de La Bath. Lors d'une interview accordée au Parisien pour la promotion de Sur les chemins noirs, Jean Dujardin a expliqué qu'il ne prend pas de plaisir à tourner en anglais, et que le fameux "rêve américain" n'était pas vraiment le sien :

L’Oscar a une seule utilité, c’est là-bas, un passeport pour Hollywood. Ma seule erreur, c’est de ne pas en avoir profité. Ici, ce n’est ni plus ni moins qu’une statuette sur une étagère. J’en suis fier mais ça ne sert pas à grand-chose.

Je ne prends pas de plaisir à jouer en anglais. On ne vous propose pas des trucs formidables non plus. Il faut être disponible dans les trois semaines, ils vous veulent tout de suite et pour des rôles qui ne me donnent pas une grande émotion. (...) Je n’en ai pas envie, et je vous assure que ce n’est pas de la fainéantise. Je ne crois pas que je sois crédible en anglais.