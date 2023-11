Jean Dujardin : après "Un homme à la hauteur", il va encore rétrécir au cinéma

Sept ans après avoir rétréci dans "Un homme à la hauteur", Jean Dujardin se prépare à rapetisser de nouveau au cinéma dans un film réalisé par Jan Kounen et adapté d'un classique de la science-fiction : "L'homme qui rétrécit"

Jean Dujardin va encore rétrécir à l'écran

Jean Dujardin, l'acteur français lauréat d'un Oscar pour son rôle dans The Artist, est sur le point de se lancer dans une aventure cinématographique qui défie les lois de la physique. Après avoir joué un homme de petite taille dans Un homme à la hauteur en 2016 (et avoir été réellement rétréci), Dujardin est prêt à rapetisser une fois de plus pour le grand écran dans une adaptation moderne du roman de science-fiction L'homme qui rétrécit de Richard Matheson paru en 1956.

Comme nous l'apprend Variety, le tournage de ce film ambitieux est prévu pour mai 2024 et sera dirigé par le réalisateur Jan Kounen, qui avait déjà travaillé avec Jean Dujardin sur le film 99 francs, adapté du roman éponyme de Frédéric Beigbeder. Kounen est notamment reconnu pour ses œuvres telles que Blueberry et Dobermann.

Un classique de la science-fiction

Le film racontera l'histoire d'un homme qui commence à rétrécir après une exposition à une combinaison de radiations et d'insecticide. Avec la science médicale impuissante à l'aider, il doit naviguer dans un monde où les menaces ordinaires (comme les souris, les chats ou les araignées) deviennent mortelles, luttant pour sa survie tout en faisant face à une crise d'identité.

En plus de ce nouveau rôle au cinéma, Jean Dujardin est également attendu dans la peau de Don Diego de la Vega, alias Zorro, dans une série d'aventures qui débutera prochainement.

L'homme qui rétrécit représente non seulement une nouvelle étape dans la carrière de Dujardin, mais aussi une occasion pour le cinéma français de briller sur la scène internationale avec une production qui revisite un classique de la science-fiction pour une nouvelle génération.

Le roman de Richard Matheson avait déjà été adapté au cinéma en 1957 par Jack Arnold avec Grant Williams dans la peau de l'homme qui rétrécit.