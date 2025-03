Jean-Pascal Zadi prépare un nouveau projet ambitieux basé sur un roman culte

Pour son prochain projet, Jean-Pascal Zadi a décidé de se pencher sur l’adaptation ambitieuse d’un roman culte et très controversé à l’époque de sa publication.

Jean-Pascal Zadi s’attaque à un défi osé

Jean-Pascal Zadi a connu une ascension fulgurante. Depuis la sortie de Tout Simplement Noir en 2020, pour lequel il a reçu le César du meilleur espoir masculin, le comédien enchaîne les projets. Il a, entre autres, joué devant la caméra de Michel Hazanavicius dans Coupez !, Quentin Dupieux dans Fumer fait tousser et Gilles Lellouche dans L’Amour ouf.

L’année dernière, il est apparu dans pas moins de cinq films. Outre L’Amour ouf, il était à l’affiche de Dans la peau de Blanche Houellebecq, Pourquoi tu souris ?, Le Procès du chien et En tongs au pied de l’Himalaya. Désormais, il prépare un nouveau projet particulièrement ambitieux.

Le réalisateur va adapter J’irai cracher sur vos tombes

Comme le rapporte Première, Jean-Pascal Zadi va s’attaquer à l’adaptation d’un roman culte. Il a ainsi décidé de porter à l’écran J’irai cracher sur vos tombes, écrit par Boris Vian et publié en 1946. Le livre avait fait grand bruit à l’époque de sa publication, ses scènes de violence et de sexe choquant bon nombre de lecteurs. Il avait été interdit en France en 1949, et avait valu à son auteur d’être condamné pour « outrage aux bonnes mœurs ».

Écrit pour dénoncer le racisme vécu par les Noirs, J’irai cracher sur vos tombes nous raconte une histoire de vengeance. Prenant place dans le Sud des États-Unis, il s’intéresse à Lee Anderson, un homme dont le frère noir a été lynché parce qu’il était amoureux d’une femme blanche. Afin de se venger, Lee décide de tuer deux femmes blanches de la bourgeoisie locale.

Une histoire transposée aux Antilles françaises

Dans son adaptation, Jean-Pascal Zadi va toutefois transposer l’histoire de J’irai cracher sur vos tombes aux Antilles françaises. Il réalisera le film en s’appuyant sur un scénario de Carine Chassol. Pour le moment, le long-métrage est en pré-production. Son tournage ne débutera sans doute pas avant l’année prochaine. Il ne devrait donc pas être prêt à sortir avant 2027.

D’ici-là, Jean-Pascal Zadi aura dévoilé sa nouvelle réalisation : La Mission de l’espace. Cette comédie s’intéressera à la première mission spatiale africaine, préparée dans le plus grand des secrets pour explorer une nouvelle planète. Mais les astronautes venant de différents pays devront arriver à s’entendre pour mener leur mission à bien.

La sortie du film est prévue pour le 25 juin prochain dans les salles.