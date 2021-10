Jean-Paul Belmondo : Paris souhaite rendre hommage à l'acteur

L'immense Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021 à 88 ans. Les élus MoDem souhaiteraient que la ville de Paris lui rende hommage à travers un lieu parisien emblématique.

Inoubliable Jean-Paul Belmondo

Le 6 septembre dernier s'en allait l'une des plus grandes figures du cinéma français : Jean-Paul Belmondo. Le comédien aura marqué plusieurs générations durant toute sa carrière, que ce soit avec des films d'auteurs de la Nouvelle Vague (Godard ou Truffaut par exemple), ou des productions plus grand public dans lesquelles il réalisait des cascades toutes plus folles les unes que les autres. On pense là à des comédies comme L'Homme de Rio (1964) ou Le Magnifique (1973), et on n'oublie pas ses films plus portés sur l'action comme Le Professionnel.

Josselin Beaumont (Jean-Paul Belmondo) - Le Professionnel ©Gaumont

Au final, sur une cinquantaine d'années, Belmondo nous aura fait vivre toutes les émotions. Sa mort à 88 ans laisse un vide. Mais son imposante filmographie permet de ne pas l'oublier. Netflix a récemment ajouté à son catalogue une poignée de ses films.

Un hommage dans la capitale

De son côté, la ville de Paris souhaiterait rendre hommage à l'acteur. Les élus MoDem ont proposé qu'un "lieu parisien emblématique de sa vie ou de sa filmographie" soit baptisé de son nom a annoncé l'AFP (via Sud Ouest). Une proposition que le Conseil de Paris d'octobre devra valider. Cette idée est née du fait que Jean-Paul Belmondo a "multiplié les hommages à Paris, ville qu’il habitait, arpentait et magnifiait de sa présence dans certains de ses films".

Peur sur la ville ©AMLF

On ne sait pas encore quel lieu parisien sera choisis. Comme le précise Maud Gatel, députée et cheffe de file du MoDem parisien, cette décision devrait être prise en accord avec sa famille. De son côté, Laurence Patrice, adjointe (PCF) à la mémoire de la maire PS Anne Hidalgo, a estimé que cette proposition devrait "a priori" faire l’unanimité au Conseil de Paris. La décision doit être rendue mardi 12 octobre.

Cet hommage sur le long terme s'ajouterait donc à l'hommage national rendu le 9 septembre dans la cour des Invalides. La famille de Jean-Paul Belmondo et ses proches s'étaient réunis le lendemain lors d'une cérémonie à l'église Saint-Germain-des-Prés.