Jeanne du Barry : Johnny Depp répond aux attaques sur sa venue à Cannes

La présence de Johnny Depp au Festival de Cannes suscite le malaise. Pendant la conférence de presse de "Jeanne du Barry", l'acteur a clairement fait comprendre qu'il n'a que faire de l'indignation liée à sa venue.

Johnny Depp de retour dans Jeanne du Barry

Nouveau film de Maïwenn, Jeanne du Barry vient d'ouvrir la 76e édition du Festival de Cannes. Le long-métrage marque le retour au cinéma de Johnny Depp. Dans le film, l'acteur prête ses traits à Louis XV, qui a un coup de foudre pour l'héroïne incarnée par la réalisatrice et en fait sa favorite officielle.

Jeanne du Barry ©Le Pacte

La présence du comédien sur la Croisette aux côtés de Maïwenn, Pierre Richard, Benjamin Lavernhe ou encore Melvil Poupaud a suscité l'indignation. L'association Osez le féminisme a notamment assuré que "le cinéma français défend toujours les agresseurs" et "continue de mépriser les victimes de violences", la star faisant son retour sur le devant de la scène quelques mois après son procès ultra médiatisé qui l'opposait à son ex-épouse Amber Heard, qui l'accusait de violences conjugales. Au terme de ce procès, les acteurs ont tous deux été reconnus coupables de diffamation.

Un collectif de comédiens a par ailleurs déploré le fait que le Festival de Cannes "déroule le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent", et "envoie le message que dans notre pays nous pouvons continuer d’exercer des violences en toute impunité, que la violence est acceptable dans les lieux de création". Laure Calamy, Jérémie Renier, Bastien Bouillon ou encore Ophélie Bau font partie des signataires de cette tribune publiée dans Libération.

Interrogé sur la polémique, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, a déclaré (via 20 minutes) :

Je suis la dernière personne à pouvoir vous parler de tout ça, car, s’il y a une personne au monde qui ne s’est pas intéressée à ce procès très médiatique, c’est moi. Je ne sais pas de quoi il s’agit, je m’intéresse à Depp comme acteur.

L'acteur n'est pas inquiet

Durant la conférence de presse de Jeanne du Barry organisée à Cannes ce mercredi 17 mai 2023, Johnny Depp s'est exprimé sur les personnes qui fustigent sa venue sur la Croisette. Le comédien a été très clair : il ne s'en soucie absolument pas. Il a affirmé à ce sujet (via Variety et Le HuffPost) :

Et si un beau jour, ils décident de ne plus m’autoriser à venir ici ou à aller chez McDonald’s ? Et que cette condamnation soit à vie ? Quelque part dans le monde, il y a peut-être 39 personnes mécontentes contre moi si je mange un Big Mac. Qui sont ces personnes ? Pourquoi ça les intéresse ?

L'acteur en a rajouté une couche sur ces "anonymes" qui s'expriment "derrière leur écran d'ordinateur" et qui "ont du temps à perdre". Pour lui, il n'est pas nécessaire de se soucier de leurs remarques et il estime que "ces gens devraient réfléchir un peu et se demander de quoi il s’agit vraiment".

Arguant que "la majorité" de ce qui a été écrit dans les médias "ces cinq ou six dernières années" n'était qu'une "horrible fiction", Johnny a également assuré qu'il "ne se sent pas boycotté à Hollywood", parce qu'il "ne pense pas à Hollywood".