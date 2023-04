Jeanne du Barry : le film de Maïwenn avec Johnny Depp ouvrira le 76e Festival de Cannes

L'ouverture du 76e Festival de Cannes va être royale ! En effet, "Jeanne du Barry" de Maïwenn, dans lequel elle donne la réplique à Johnny Depp, a le privilège d'ouvrir les festivités.

Maïwenn de retour au Festival de Cannes

Comme il est de coutume depuis quelques années, c'est un film français qui ouvrira l'édition 2023 du Festival de Cannes, et pas des moindres ! En effet, c'est Jeanne du Barry, le biopic historique de Maïwenn avec la star Johnny Depp dans le rôle de Louis XV, qui a le privilège de lancer cette grande fête annuelle du cinéma, avec une projection au Grand Théâtre Lumière le 16 mai. Maïwenn est une habituée de la Croisette, puisque ses trois derniers films y ont été présentés, soit Polisse en 2011, Mon roi en 2015, et ADN en 2020, bien que l'édition cannoise de 2020 n'ait pas eu lieu, pour cause de pandémie de Covid-19.

Une présence au Festival de Cannes récurrente et couronnée de succès puisque Polisse y a remporté le Prix du Jury, et Emmanuelle Bercot a été distinguée du Prix d'interprétation féminine pour sa performance dans Mon roi.

Maïwenn face à Johnny Depp

Biopic de la célèbre courtisane, que Maïwenn incarne elle-même, Jeanne du Barry se présente ainsi :

Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de l’influent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en faire sa favorite officielle. Scandale : personne ne veut d’une fille des rues à la Cour.

Et pour donner corps et voix à cette formidable histoire, le casting est à la hauteur de l'événement. On y compte notamment Pierre Richard, Noémie Lvovsky, Benjamin Lavernhe, India Hair, Melvil Poupaud et Pascal Greggory. Mais une des attractions principales du film est évidemment la présence de Johnny Depp dans un rôle très important. Une première depuis Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald pour l'acteur.