Jeff Wadlow dévoile ses plans pour la trilogie annulée centrée sur X-Force

Le réalisateur et scénariste Jeff Wadlow revient sur le projet avorté : X-Force. Il devait initialement mettre en scène les aventures de la X-Force, une équipe de X-Men pas comme les autres. Mais avec le rachat de la Fox par Disney, le projet ne verra probablement jamais le jour.

La X-Force est très célèbre auprès des lecteurs de comics. Une équipe unique et décalée, qui a offert des moments de violence inédits. Créée en 1991 par Fabian Nicieza et Rob Liefeld (le créateur de Deadpool), l’équipe originale est emmenée par le mutant Cable. C’est une équipe secrète des X-Men chargée de se salir les mains et de faire le sale boulot. Celui dont les X-Men traditionnels ne veulent pas. Initialement, Cable s’entoure de Domino, Big Bang, Cannonball, Feral, Warpath et Shatterstar. Une équipe relativement peu connue dont le membre le plus célèbre demeure Domino, interprétée par Zazie Beetz dans Deadpool 2. Mais l’équipe verra passer des mutants emblématiques comme X-23, Archangel, Fantomex, Deadpool, Psylocke et même Wolverine.

La trilogie avortée de X-Force

Le cinéaste Jeff Wadlow a divulgué ses plans pour son projet annulé de trilogie centrée sur l’équipe X-Force. Dès 2013, il travaille sur ce projet, qui connaîtra un boom en 2016 à l’occasion du succès sans précédent de Deadpool. Face au triomphe du mercenaire aux collants rouges, la Fox met un coup d’accélération au projet X-Force. Elle est même introduite brièvement dans Deadpool 2.

En faisant la promotion de son film Nightmare Island, Jeff Wadlow s’est étendu sur son projet X-Force au micro de ComicBookMovie. Il avait en tête une trilogie, qui aurait débuté avec une version traditionnelle de l’équipe, se basant sur les comics. Avec le temps, il aurait fait évoluer son récit vers l’équipe abordée par Rick Remender. L’histoire se serait alors d’abord concentrée sur des mutants moins célèbres, pour ensuite, composer une équipe avec Deadpool et Wolverine. Cable se serait présenté en tant que leader, comme dans les pages des bandes dessinées. Voilà comment Jeff Wadlow résume son projet :

J’ai écrit cet arc en trois films. Je débutais avec la X-Force des années 1990 de Rob Liefeld, avec un groupe d’enfants perdus. Et puis le troisième film aurait présenté un groupe grandi, changé, ayant ramassé de nouveaux membres, pour devenir la version de Rick Remender au début des années 2000. Une équipe beaucoup plus sombre, qui aurait fini par perdre son but dans un récit définitivement noir.

Ainsi, les plans de Jeff Wadlow étaient extrêmement logiques, reprenant l’évolution proposée dans les comics. Bien évidemment, cette approche n’a jamais abouti. Maintenant que la Fox a été rachetée par Disney, le projet est sans doute mort et enterré. Mais si Wadlow en parle, c’est certainement pour attirer l’attention de Marvel Studios. Le cinéaste précise qu’il ferait n’importe quoi pour travailler sur ce projet au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Malheureusement pour lui, et pour les fans, ce type de projet n’est pour le moment pas prévu.