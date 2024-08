Jenna Ortega revient sur le film qui a "changé le cours de son existence"

Jenna Ortega, star de la série "Wednesday" et du film "X", a décidé de devenir actrice alors qu'elle n'avait que 6 ans, après avoir découvert un des films les plus célèbres - et un des plus violents - de Denzel Washington.

Jenna Ortega voulait faire comme Dakota Fanning Jenna Ortega, 21 ans et star montante d'Hollywood, a plutôt bon goût. L'actrice qu'on verra bientôt dans Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, à l'occasion d'un grand portrait publié par Vanity Fair, a en effet révélé quel film lui avait fait réaliser que son destin était de devenir actrice. Et il s'agit d'un des meilleurs films d'action des décennies récentes : Man on Fire de Tony Scott. Elle précise ainsi dans cette interview que Man on Fire a changé "tout le cours de son existence". John Creasy (Denzel Washington) - Man on Fire ©20th Century Fox Denzel Washington, "le plus cool" Ce n'est pas la première fois que Jenna Ortega évoque le film avec Denzel Washington et Dakota Fanning, succès de 2004 devenu culte au fil du temps. En 2021, à l'occasion d'une interview dans le cadre de la promotion du film Netflix Yes Day, elle avait alors expliqué pourquoi ce film qu'elle a découvert à 6 ans était si important pour elle. Ma grande soeur regardait "Man on Fire". Je n'aurais probablement dû le regarder à l'âge de 6 ans... Mais ma soeur le regardait, mes parents étaient au travail, donc je l'ai regardé. J'ai pensé que Denzel Washington était l'homme le plus cool que j'avais vu de toute ma vie. Après avoir vu aussi Dakota Fanning, qui était si talentueuse pour son si jeune âge, j'ai décidé que je voulais être la "version portoricaine" de Dakota Fanning. C'est là que tout a commencé. Quinze ans après avoir découvert Man on Fire, Jenna Ortega a ainsi honoré la promesse qu'elle s'était faite à 6 ans en devenant une actrice hollywoodienne parmi les plus demandées de sa génération.