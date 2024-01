Echec à sa sortie, ce film d'horreur devenu culte avec Megan Fox pourrait avoir une suite

Si la majorité est passée à côté de "Jennifer's Body" (2009), certains ont su l'apprécier dès sa sortie. Le film avec Megan Fox est devenu culte avec le temps et sa scénariste aimerait développer une suite.

Jennifer's Body, un film en avance sur son temps

Le temps a parfois du bon pour certains films. Et nul doute que Jennifer's Body est de ceux-là. La comédie d'horreur de Karyn Kusama avec Megan Fox et Amanda Seyfried, n'a clairement pas été considérée à sa juste valeur lors de sa sortie en 2009. Au-delà de son score modeste au box-office (31 millions de dollars de recettes récoltés dans le monde pour un budget de 16 millions de dollars), le long-métrage s'était surtout fait détruire par une bonne partie de la presse et des spectateurs. Quelques-uns avaient tout de même défendu ce film d'horreur "tour à tour parodique et excessif, mais constamment drôle et provocateur", comme l'écrivait Le Monde dans sa critique.

Megan Fox - Jennifer's Body ©20th Century Fox

Mais les années passant, et à la suite du mouvement MeToo, Jennifer's Body a acquis un statut de film culte féministe. Car derrière l'ironie du film, et le ridicule volontaire, il y a des thématiques très actuelles sur le sexisme et le harcèlement sexuel. On y suit en effet Jennifer Check (Megan Fox), la bombe du lycée qui va être la victime de jeunes rockeurs satanistes qui la sacrifient dans l'espoir d'obtenir en retour du succès. Mais Jennifer revient à la vie et compte bien se venger des garçons en les dévorant. Sa meilleure amie, Needy (Amanda Seyfried), qui est son opposé à tous les niveaux, va alors se retrouver face à un dilemme. Entre sa volonté de protéger la ville et d'aider son amie.

Jennifer's Body joue donc avec les codes de l'horreur, mais également les stéréotypes des personnages féminins. Et Karyn Kusama se sert volontairement de l'hypersexualisation de son actrice principale pour détourner le fantasme sexuel et en faire une vengeresse, plus victime qu'antagoniste.

Il y a encore des choses à raconter

Il serait bon de revoir le film aujourd'hui. D'autant qu'une suite pourrait se préparer, plus de 15 ans après sa sortie initiale. C'est du moins le souhait de la scénariste Diablo Cody, à l'écriture de Lisa Frankenstein, qui s'apprête à sortir dans les salles américaines. À cette occasion, la scénariste a discuté avec Bloody Disgusting de son désir d'offrir une suite à Jennifer's Body.

OUI ! Je veux faire une suite. Je n'en ai pas terminé avec Jennifer's Body. J'ai juste besoin de trouver des gens qui y croient autant que moi et avec qui m'associer. Mais cela ne s'est pas encore fait. J'ai besoin de quelqu'un qui y croit et qui a un milliard de dollars.

Si pour le moment rien n'est fait pour le développement d'un Jennifer's Body 2, l'envie de Diablo Cody est là. Espérons que sa sortie sera entendue. D'autant qu'il n'est pas rare de voir Hollywood s'intéresser à d'anciennes œuvres. Et avec ce statut de film culte dont bénéficie désormais le film, cela semble envisageable. Une situation qui ne déplait pas à la scénariste, même si elle a partagé son regret que Jennifer's Body n'ait pas été apprécié à sa sortie.

Au début, j'étais évidemment très enthousiaste, mais j'étais aussi un peu déçu parce que je me souviens m'être demandée où était ce public quand le film est sorti. Ce fut un échec critique et commercial. Pour être honnête, j'étais assez humiliée. La sortie de ce film a été une expérience difficile. (...) C'était dur pour moi, c'était dur pour Megan... (Puis) les gens ont soudain commencé à en parler et à dire que c'était un bon film, ce que j'avais toujours pensé.

En attendant que cette idée de suite prenne forme, vous pouvez toujours revoir le film sur Disney+.