Jeux d'enfants sur Netflix : Guillaume Canet et Marion Cotillard très coquins sur le tournage

Sorti en 2003, "Jeux d'enfants" a permis à Guillaume Canet et à Marion Cotillard de collaborer ensemble pour la première fois à l'écran. Cette collaboration mènera au couple célèbre que les deux acteurs formeront quelques années plus tard. Pourtant, ils étaient déjà tous deux très complices sur le tournage.

Jeux d'enfants : cap ou pas cap ?

Jeux d'Enfants fait partie de ces films français qui ont su s'exporter facilement sur le plan international. En effet, à l'instar du Fabuleux Destin d'Amelie Poulain sorti trois ans plus tôt, le film réalisé par Yann Samuell va non seulement rencontrer un grand succès en salles, mais va également atteindre de très bons chiffres au box-office américain et asiatique. Un joli résultat pour un cinéaste dont c'est le premier long-métrage ! En outre, le film va confirmer la notoriété grandissante de deux jeunes acteurs prometteurs à l'époque : Guillaume Canet et Marion Cotillard.

Jeux d'Enfants suit Sophie et Julien, deux amis d'enfance inséparables qui jouent depuis des années à un : "Cap, pas cap !" En effet, le jeu consiste à se créer des défis afin de faire les pires bêtises possibles. Au fil des années, les défis lancés par les deux amis deviennent de plus en plus pervers et extrêmes. Surtout, les deux finissent par prendre conscience d'une évidence : ils sont fous amoureux l'un de l'autre.

Jeux d'enfants ©StudioCanal

Jeux d'enfants : des défis devant et derrière la caméra

La complicité entre Canet et Cotillard est plus qu'évidente dans Jeux d'Enfants. Cela est notamment dû à un petit jeu lancé par les deux acteurs durant le tournage. En effet, ils avaient décidé eux aussi de jouer à "Cap, pas Cap !". Lors de la promotion d'Assassin's Creed en 2016, Marion Cotillard était revenue sans langue de bois sur les défis qu'elle s'était lancée avec son futur compagnon. A l'occasion de l'émission britannique Graham Norton Show, l'actrice avait confié :

On avait commencé à se lancer des défis, des trucs idiots. Un jour, je lui ai donné un Polaroïd et je lui ai dit que je voulais une photo de fesses. Il avait cinq minutes pour la faire. J'aurais dû préciser que je voulais des photos de fesses de femme, parce qu'un des membres de l'équipe fut trop content de participer au jeu en baissant son pantalon devant lui. (...) En retour, il m'avait mis au défi de prendre une photo de ma main sur le pénis d'un homme ! Si je ne le faisais pas, je devais me balader sur le plateau de tournage entièrement nue.

Ont-il démarré leur histoire d'amour pendant le tournage ?

Considéré en France comme le couple le plus glamour qui soit, Marion Cotillard et Guillaume Canet partagent quelques similitudes avec l'ex-couple Brad Pitt-Angelina Jolie. Le point commun reste surtout celui-ci : ont-ils démarré leur idylle durant le tournage de Jeux d'enfants ? Si tel est le cas, les deux stars ont toutes deux été infidèles. En effet, à cette époque-là, Guillaume Canet était en couple avec une autre célèbre actrice : Diane Kruger. Quant à Marion Cotillard, elle fréquentait l'acteur Stéphan Guérin-Tillié.

Officiellement, l'histoire d'amour entre les deux a débuté en 2007. Pourtant, en 2017, dans l'émission Salut Les Terriens, Guillaume Canet a laissé planer le doute. En effet, en 2003, le réalisateur des Petits Mouchoirs et Marion Cotillard avaient été invités sur le plateau de Tout le monde en parle, présenté par Thierry Ardisson à l'époque.

Désormais animateur de Salut Les Terriens, ce dernier était revenu sur cette interview réalisée quatorze ans plus en demandant combien de temps s'était écoulé après ce passage, pour que les deux acteurs sortent ensemble. A cela, Guillaume Canet le rectifie par un : "Vous voulez dire avant !".

Erreur de chronologie ou aveu de flirt extra-conjugual ? Chacun jugera.