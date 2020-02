Jim Carrey aurait une idée géniale pour la suite de The Truman Show

L’acteur Jim Carrey, bientôt à l’affiche de « Sonic le film », a une idée pour une suite de « The Truman Show ». La star comique a en effet une histoire pour compléter le classique de Peter Weir, sorti en 1998.

The Truman Show est un énorme classique. Sorti en 1998, le long-métrage a offert une réputation solide à Jim Carrey, qui est reparti avec un Golden Globe pour sa prestation. Avec plus de 264 millions de dollars de recettes, le film de Peter Weir est également une réussite financière indéniable. Cependant, contre toute attente, aucune suite n’a jamais vu le jour. Pourtant Jim Carrey a des idées.

Alors qu’il était en interview avec Collider pour la promotion de Sonic, Jim Carrey s’est étendu sur cette idée de suite :

Je pense que The Truman Show est quelque chose qui existe au niveau micro maintenant. C’était une histoire au niveau macro au moment de sa sortie. Mais maintenant, tout le monde a un canal, un abonnement, tout le monde a son propre petit monde de Truman Show.

En 1998, lorsque le film est sorti, la télé-réalité était très récente. Peter Weir était en avance sur la vision du divertissement et a grandement prédit la manière dont la télévision allait évoluer. Maintenant, comme le souligne l’acteur, tout le monde peut avoir sa propre émission de télé-réalité grâce à des services comme YouTube, Twitch et Instagram. Mais Jim Carrey a en tout cas des idées pour potentiellement continuer l’histoire de Truman :

Il y a quelque chose à faire. On me demande souvent ce qui serait arrivé à Truman une fois dehors. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que, fondamentalement, il était seul dehors là aussi, parce que tout le monde cherchait à entrer dans le dôme.