Jim Carrey bientôt à la retraite ? L'acteur fait une annonce étonnante

Il s'est fait de plus en plus rare ces dernières années mais Jim Carrey reste tout de même un grand nom du cinéma comique américain. Doit-on s'attendre à le revoir un jour pleinement sur le devant de la scène ? À l'écouter, c'est davantage à la retraite qu'il pense.

Jim Carrey tire sa révérence

Jim Carrey a repris son rôle de Dr Robotnik dans Sonic 2, qui vient tout juste d'arriver sur nos écrans le 30 mars. Le film ainsi que le précédent ne sont sans doute pas à la hauteur du talent d'un tel acteur. Ils nous ont cependant permis de le revoir en action, alors qu'il s'est fait plus rare depuis la seconde partie des années 2010. Si certains se demandaient s'il comptait donner un coup de boost à sa carrière dans cette nouvelle décennie, ils seront attristés d'apprendre que Jim Carrey envisage très sérieusement de prendre sa retraite. À 60 ans, Jim Carrey vient en effet de déclarer qu'il comptait tirer sa révérence lors d'une interview donnée au média Access Hollywood durant la promotion de Sonic 2 :

Eh bien, je prends ma retraite. Oui, probablement. Je suis très sérieux. (...) Ça dépend, si des anges apportent un script écrit à l'encre d'or et qui me dit que c'est très important que les gens le voient... Je pourrais continuer, mais je prends une pause. J'aime ma vie tranquille, j'aime peindre, j'aime ma vie spirituelle. (...) J'ai assez. J'ai fait assez. Je suis "assez".

Son retrait de l'industrie n'étonnera qu'à moitié. Jim Carrey était déjà depuis quelques temps au second plan dans le paysage cinématographique américain. On aura compris que le star system n'est pas du tout sa tasse de thé et il se garde d'ailleurs bien de se mettre en avant dans les médias. Pour justifier son arrêt de sa carrière d'acteur, Jim Carrey explique justement qu'il apprécie la vie tranquille qu'il peut se permettre de mener. Il précise cependant qu'il pourrait revenir un jour si un scénario écrit à "l'encre d'or" parvenait jusqu'à lui. Après la fin de carrière de Bruce Willis, c'est donc un autre grand nom qui va probablement cesser son activité d'acteur.

Dr Robotnik (Jim Carrey) - Sonic 2 le film ©Paramount Pictures France

L'acteur se sera forgé une belle filmographie. Imparfaite certes, avec parfois des rôles moins forts, notamment après Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est l'une de ses plus belles prestations. Jim Carrey aura été, avant ça, l'aventurier Ace Ventura, l'intenable The Mask, un membre du duo Dumb and Dumber, un homme piégé dans le superbe The Truman Show ou encore le remplaçant de Dieu dans Bruce tout-puissant. Dommage si son histoire devait se terminer avec quelque chose d'aussi peu marquant que Sonic 2...