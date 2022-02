Jim Carrey retrouve l'un de ses rôles cultes pour une publicité du Super Bowl

Pour une publicité diffusée lors du Super Bowl, ce dimanche 13 février, Jim Carrey a enfilé l'uniforme de Chip Douglas. 26 ans après la sortie de la comédie "Disjoncté", l'acteur s'est de nouveau glissé dans la peau de ce personnage déjanté.

Disjoncté : un ami qui vous veut un peu trop de bien

En 1996, après Génération 90, Ben Stiller signe avec Disjoncté son deuxième long-métrage en tant que réalisateur. Alors au sommet de sa carrière après les succès de The Mask, Dumb & Dumber, Batman Forever et Ace Ventura en Afrique, Jim Carrey endosse un rôle quelque peu inquiétant dans cette comédie acerbe.

Lorsque Steven Kovacs (Matthew Broderick) fait appel à la compagnie du câble afin de pouvoir profiter d'une multitude de programmes sur sa télévision, Chip Douglas (Jim Carrey) ne tarde pas à débarquer. Employé de l'entreprise, ce dernier refuse de se faire payer pour sa prestation par sympathie pour Steven.

Chip Douglas (Jim Carrey) - Disjoncté ©Sony Pictures Entertainment

Pensant avoir trouvé un ami avec lequel il peut enfin partager sa passion pour le petit écran, Chip se montre de plus en plus envahissant, devenant dangereux et faisant vivre un véritable enfer à Steven. Leslie Mann, Jack Black, George Segal, Diane Baker et Ben Stiller complètent la distribution du film. S'il est loin d'être le plus gros succès de la carrière de Jim Carrey, Disjoncté l'impose dans un rôle marquant, à travers lequel il provoque autant le malaise que l'hilarité du spectateur.

Jim Carrey de retour dans la peau du "Cable Guy"

Le personnage de Disjoncté a fait son grand retour sur le petit écran qu'il aime tant à l'occasion du Super Bowl, le dimanche 13 février. 26 ans après la sortie du long-métrage, Chip Douglas ne s'est visiblement pas assagi. De retour pour se faire de nouveaux amis, "le gars du câble" semble aujourd'hui totalement dépassé par son époque.

Dans une publicité vantant les performances de la 5G de l'opérateur Verizon, le protagoniste s'incruste dans l'appartement d'un couple. Il découvre que la télévision et Internet sont désormais disponibles grâce à une petite boîte révolutionnaire. Tandis que la résidente lui assure que les performances sont optimales, Chip n'hésite pas à lui faire savoir qu'il repassera pour vérifier à nouveau que tout fonctionne pour le mieux. Fidèle à lui-même, le personnage incarné par Jim Carrey a apparemment encore besoin de tromper la solitude.

Sur son compte Twitter, l'acteur a partagé la version intégrale du spot, à découvrir ci-dessous. Outre cette apparition télévisuelle, le comédien sera bientôt de retour dans les salles obscures. Le 30 mars 2022, Jim Carrey sera à l'affiche de Sonic 2, dans lequel il reprend le rôle du docteur Ivo Robotnik.