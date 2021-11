Jim Jones : Leonardo DiCaprio dans la peau du leader de la secte la plus meurtrière

Après "Killers of the flower Moon", sa nouvelle collaboration avec Martin Scorsese, on devrait retrouver Leonardo DiCaprio dans un film qui racontera l'histoire de Jim Jones. Celui-ci est le tristement célèbre leader de la secte "Temple du Peuple", et qui a organisé le suicide collectif de plus 900 personnes en 1978. Un biopic qui s'annonce très sombre, pour lequel l'acteur est en négociations finales pour le rôle-titre.

Jim Jones, gourou de l'archétype de la secte dangereuse

En France, on connaît l'histoire de l'Ordre du Temple Solaire, secte qui a organisé des massacres sous la forme de suicides collectifs en France, en Suisse et au Canada. Aux États-Unis, où tout est bigger than life, la secte de Jim Jones est très célèbre pour sa fin tragique, un suicide collectif ayant entraîné la mort d'environ 910 personnes. Le "Temple du Peuple" a été crée en 1955 par le révérend Jim Jones, sur les principes d'une dérive religieuse extrême. Comme rapporté par Deadline, un projet de film intitulé Jim Jones a été officialisé du côté de la MGM. Et c'est la star Leonardo DiCaprio qui devrait en assurer le rôle-titre.

Jim Jones ©Michèle Vignes/Gamma-Rapho/Getty Images

Mêlant un pentecôtisme dévoyé et des principes politiques vaguement communistes, fuyant les États-Unis où les inquiétudes et les critiques pleuvent, Jim Jones fonde dans les années 70 en Guyane une communauté qu'il nomme "Jonestown". Suite à une enquête menée par un membre du congrès, Leo Ryan, et son assassinat par les gardes de Jonestown, Jim Jones planifie dans la précipitation un suicide collectif par empoisonnement. Celui-ci survient le 18 novembre 1978. C'est, jusqu'au 11 septembre 2021, la perte la plus importante en une seule fois de civils américains.

Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jim Jones

Leonardo DiCaprio, dans la toute dernière phase des négociations, devrait donc incarner Jim Jones, meurtrier et leader de secte qui proclamait être Dieu. L'acteur oscarisé pour The Revenant est un habitué des biopics. On l'a en effet découvert en Howard Hugues dans Aviator de Martin Scorsese, en John Edgar Hoover dans J. Edgar de Clint Eastwood. Et par ailleurs incarnant des figures moins connues, mais toujours avec une belle performance à la clé, comme l'escroc Frank Abagnale Jr. dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg ainsi que le trader Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese.

Le projet est écrit par Scott Rosenberg, à l'oeuvre notamment sur Venom, et il en sera aussi le producteur exécutif. Leonardo DiCaprio sera lui aussi producteur du film. On n'en sait pas plus pour le moment au sujet de qui sera derrière la caméra et qui rejoindra le casting. Mais il apparaît déjà que ce projet de biopic sera certainement l'opportunité d'une grande performance pour Leonardo DiCaprio, qui se plongerait dans la folie et la complexité de Jim Jones pour faire briller son immense talent d'interprète.