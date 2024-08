5 jours avant le début du tournage, Joaquin Phoenix abandonne son prochain film

Joaquin Phoenix devait porter le prochain long-métrage de Todd Haynes. Mais l’acteur a fait volte-face à seulement quelques jours du tournage, laissant la production en péril.

Joaquin Phoenix pose un lapin à Todd Haynes

Pour son prochain projet, Joaquin Phoenix devait tenir l’affiche du nouveau film de Todd Haynes, qui n’avait pas encore de titre. En 2023, le réalisateur avait présenté à Variety ce long-métrage comme étant « une histoire d’amour entre deux hommes se déroulant dans les années 30, avec des scènes de sexe explicites. » Mais malheureusement pour le cinéaste, son acteur principal vient de lui faire faux bond.

Variety confirme désormais que Joaquin Phoenix a abandonné ce projet. Et ce, seulement cinq jours avant le début du tournage ! Pourtant, le comédien avait aussi grandement travaillé sur le scénario aux côtés de Todd Haynes et Jon Ramond. Mais finalement, il « s’est dégonflé » selon une source proche du film.

Des conséquences catastrophiques

Ce départ de dernière minute aura probablement des conséquences catastrophiques pour la production. Car le film reposait énormément sur la participation de Joaquin Phoenix. Toujours d’après Variety, cela signifie donc que le projet est en péril. Car visiblement, le rôle tenu par l’interprète du Joker « ne peut pas être recasté ».

En plus de cela, des plateaux avaient été entièrement construits à Guadalajara pour le tournage. Le film avait aussi déjà été vendu à des distributeurs internationaux avant le début des prises de vues. Désormais, l’équipe du film se retrouve sans travail, et de nombreuses personnes impliquées dans le long-métrage doivent être payées. Les pertes du film pourraient donc dépasser une somme à sept chiffres.

L’acteur pas prêt à revenir sur sa décision ?

Certaines sources interrogées par Variety pensent que Joaquin Phoenix a peut-être abandonné le film à cause de la nature très explicite des scènes de sexe prévues. Mais d’autres n’adhèrent pas à cette théorie. Car, comme évoqué plus haut, l’acteur a participé au développement du scénario. Et c’est précisément lui qui y a introduit cet élément des scènes explicites. Christine Vachon, la productrice du film, d'ailleurs insisté sur ce détail dans un post sur Facebook.

C'est un cauchemar... C'était SON project et il est venus vers NOUS.

Pour le moment, le principal intéressé ne s’est pas exprimé sur le sujet. On découvrira peut-être plus tard les véritables raisons du départ de l’acteur. En tout cas, selon IndieWire, Joaquin Phoenix ne devrait pas changer d’avis. Il semble donc bel et bien avoir laissé ce projet derrière lui.