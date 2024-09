Avant le film de Todd Haynes, Joaquin Phoenix avait déjà abandonné au dernier moment un projet important

L'acteur Joaquin Phoenix, génial à l'écran, n'a pas l'air des plus simples à gérer en coulisses. Alors qu'il vient de quitter le film qu'il devait tourner avec Todd Haynes, James McAvoy a révélé l'avoir remplacé au tout dernier moment pour un film à grand succès.

Quand Joaquin Phoenix se fait la malle

Joaquin Phoenix, en plus de faire l'actualité avec la sortie du très attendu Joker : Folie à deux, s'est récemment illustré en quittant quelques jours avant le début de son tournage le nouveau film de Todd Haynes. Un projet porté et co-écrit par l'acteur, développé avec Todd Haynes sur plusieurs années et qui, devant l'impossibilité de trouver un remplaçant à Joaquin Phoenix, a donc été purement et simplement annulé. Christine Vachon, productrice historique des films de Todd Haynes, a évoqué une "tragédie" pour définir cette catastrophe.

Joaquin Phoenix, acteur aussi populaire que célébré par la critique, est aussi connu pour sa méthode particulière de travail et n'a pas la réputation d'être un acteur parmi les plus faciles avec lesquels travailler. Et ce n'est pas la première fois que l'acteur de Walk the Line et Joker abandonne un projet au dernier moment, comme l'a tout récemment indiqué James McAvoy.

"Il est parti deux semaines avant le tournage"

C'est dans le podcast Happy Sad Confused que l'acteur écossais, actuellement au cinéma avec Speak No Evil, a apporté un éclairage sur son casting dans le succès de M. Night Shyamalan Split, sorti en 2017. Si on savait déjà que Joaquin Phoenix était à l'époque en pole position pour porter ce thriller sur un personnage victime d'un grave trouble dissociatif de l'identité, on ignorait les circonstances qui avaient conduit à son remplacement par James McAvoy. Celui-ci a donc donné des précisions.

(Joaquin Phoenix) est un acteur extraordinaire. Il aurait livré une performance différente de la mienne, mais une performance incroyable. Parfois, arriver à la dernière minute est la meilleure façon. Je crois qu'il a laissé tomber deux semaines avant le début du tournage. C'était vraiment en dernière minute. J'ai eu quelques semaines pour me préparer. Deux semaines. Le script était bien ficelé, donc j'ai tout de suite compris ce que je voulais faire. Il a fallu un peu plus de temps pour trouver quelques personnages. Patricia est venue rapidement, ça a pris plus de temps pour Hedwig.

Au final, tout s'est bien terminé pour Split qui a été un grand succès commercial et critique. Pour James McAvoy, alors essentiellement connu pour son rôle de Charles Xavier dans la saga X-Men, cette performance "multiple" a fait exploser sa cote. Quant au départ soudain de Joaquin Phoenix, qui avait livré deux performances marquantes dans Signes et Le Village de M. Night Shyamalan, nul doute que le réalisateur n'a pas dû apprécié...