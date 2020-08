John David Washington : l'autre vie et le "secret" de l'acteur principal de Tenet

Le 26 août, les spectateurs de certains pays du monde - dont la France - poseront les yeux sur "Tenet" de Christopher Nolan, le film le plus attendu de cette année 2020 si particulière. En tête d'affiche, l'acteur John David Washington, encore peu connu du grand public. Et ce relatif anonymat est une sorte d'anomalie...

John David Washington : la vie sans piston

Né le 28 juillet 1984, John David Washington a fait ses tout premiers pas au cinéma jeune. Il fait en effet une apparition dans Malcolm X, sorti en 1992, dans la peau d'un élève d'Harlem. Puis plus rien jusqu'en 2015, quand il prend un des rôles principaux de la série Ballers, située dans le milieu du football américain et menée par Dwayne Johnson. Accédant outre-atlantique à une certaine popularité et gagnant en reconnaissance, on le voit en 2018 dans BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee et dans The Old Man and the Gun de David Lowery. Alors qu'il s'apprête à entrer dans une autre dimension avec Tenet, superproduction sur laquelle repose énormément d'enjeux pour le futur du cinéma, la curiosité s'éveille autour de lui et il en ressort un fait assez méconnu : l'acteur n'est en effet autre que le fils de Denzel Washington.

L'autre vie de John David Washington

Si le lien de parenté est si peu connu et que John David Washington a jusque-là bénéficié d'un relatif anonymat, des explications existent. En premier lieu, Washington est un patronyme très courant aux USA. Ensuite, il a beau être un des acteurs les plus connus du cinéma et les plus emblématiques de la communauté afro-américaine, Denzel Washington est personnellement très discret, et il a quatre enfants dont on ignore à peu près tout. Enfin, et surtout, John David Washington a été un joueur professionnel américain de 2006 à 2012. D'abord signé en 2006 aux Rams de Saint Louis, il n'est pas reconduit en équipe principale en 2007. Il en profite pour faire une pige en Allemagne, au Rhein Fire de Düsseldorf. Il joue ensuite de 2009 à 2012 pour les Sacramento Mountain Lions en UFL, une ligue secondaire close en 2012.

En plein soleil, sans l'ombre de son père

À l'âge où les enfants d'acteurs et de cinéastes s'essayent au métier, on peut penser à Lily-Rose Depp, Donald Glover, ou encore Jaden Smith, John David Washington arpentait lui les terrains de football avec une réussite modeste. De fait, à la retraite sportive en 2012, il se réoriente vers l'acting et on le retrouve ainsi en 2015 dans Ballers dans la peau de Ricky Jerret, un ancien joueur de NFL. Ce parcours, qui l'a tenu loin de la célébrité de son père, lui a ainsi permis de dissimuler assez facilement sa parenté lors de rencontres et de castings. Il l'a ainsi raconté au magazine Mr Porter :

Je mentais, je disais que mon père travaillait dans la construction ou était en prison, juste pour que la relation soit normale. Je me disais qu'on ne me prendrait jamais au sérieux, même si j'étais bon. . Ils me "jugeraient" toujours. Alors je cachais qui était mon père. Je pense que, ainsi, je me protégeais.

À 36 ans, John David Washington va donc bientôt s'illustrer dans Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, une production à plus de 200 millions, chargée de la mission de sauver les salles de cinéma de la crise due au coronavirus. Il y est entouré de stars, et devrait à cette occasion s'y faire un prestigieux nom... à lui tout seul.