John Krasinski de retour dans la saga Jack Ryan

Si la série "Jack Ryan" s’est terminée en 2023 avec sa quatrième saison, John Krasinski va finalement rejouer le célèbre analyste de la CIA, héros des romans de Tom Clancy.

John Krasinski, l’acteur qui a joué Jack Ryan le plus longtemps

Héros de plusieurs livres de l’auteur américain Tom Clancy, Jack Ryan a été incarné par plusieurs acteurs dans diverses adaptations de ses aventures à l’écran. En 2018, on a pu découvrir John Krasinski dans le rôle du célèbre analyste de la CIA. L’acteur tenait le rôle principal de la série Jack Ryan d’Amazon MGM Studios, composée de quatre saisons et diffusée de 2018 à 2023.

John Krasinski a donc succédé à plusieurs comédiens dans le rôle de Jack Ryan. Avant lui Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck et Chris Pine avaient prêté leurs traits au personnage. Mais John Krasinki est l’acteur qui l'a joué le plus longtemps à l’écran. Et il s’apprête à retrouver le protagoniste créé par Tom Clancy.

Un film va suivre l’histoire de la série

Deadline nous apprend que John Krasinski va reprendre son rôle de Jack Ryan. Mais cette fois, ce ne sera pas pour une nouvelle saison du show diffusé sur Prime Video. La plateforme proposera cette fois un film, qui poursuivra donc l’histoire de la série.

La saga va donc continuer, mais sous une nouvelle forme pour John Krasinski. Et ce dernier ne reviendra pas seul. Il sera accompagné de Wendell Pierce, l’interprète de James Greer dans la série. Michael Kelly est également bien parti pour les rejoindre. Celui qui jouait Mike November dans les trois dernières du show est en négociations pour reprendre son rôle.

Une extension de l’un des cartons de Prime Video

Le film Jack Ryan sera réalisé par Andrew Bernstein. Celui-ci a travaillé sur la série. Il était l’un des producteurs exécutifs et réalisateurs de la saison 2. Pour diriger le long-métrage, il s’appuiera sur un scénario écrit par Aaron Rabin. Ce dernier a également participé au show diffusé sur Prime Video, en tant que co-producteur exécutif et scénariste de la saison 4.

Amazon MGM Studios a donc choisi de continuer à profiter du succès de l’un de ses titres phares. La série Jack Ryan demeure l’une des trois les plus regardées sur Prime Video depuis le lancement de la plateforme. Le long-métrage à venir n’a pas encore de date de sortie.