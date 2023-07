John Wick 4 : cette fin alternative qui change tout pour le personnage

[ATTENTION, cet article contient des spoilers !] Keanu Reeves reprend les armes pour tenter de venir définitivement à bout de la Grande Table dans "John Wick : Chapitre 4". Si la fin du film laisse penser que l'issue de cet ultime combat a été fatale pour le tueur à gages, Chad Stahelski a tourné une conclusion alternative moins ambigüe sur le sort du héros silencieux.

John Wick 4 : la lutte finale ?

Alors qu'il tentait de faire le deuil de sa compagne en s'occupant d'un adorable chiot, la retraite de John Wick (Keanu Reeves) a été perturbée par un mafieux russe pour le moins stupide dans le premier volet de la saga. Depuis, le redoutable tueur à gages a été excommunié, traqué dans les rues de New York et a surtout empilé des dizaines de cadavres. Dans John Wick : Chapitre 4, réalisé par Chad Stahelski, le héros nettement plus à l'aise avec les balles qu'avec les mots fait face à un nouvel ennemi : l'arrogant marquis de Gramont (Bill Skarsgård).

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan FilmExport

Plutôt que de défier le croque-mitaine en personne, ce dernier envoie ses sbires chasser John Wick aux quatre coins du monde. Il fait également appel à Caine (Donnie Yen), assassin aveugle et vieil ami du héros qui n'a d'autre choix que de participer à ce combat s'il veut que sa fille reste en vie. Après moult fusillades et bagarres à Osaka et Berlin, John Wick se retrouve à devoir affronter Caine en duel à l'aube au pied de la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, à Paris.

Une fin alternative plus explicite

Au cours de cet ultime face-à-face, Caine touche John Wick à plusieurs reprises, avant que ce dernier n'abatte le marquis qui, comme il fallait s'y attendre, enfreint les règles de la Grande Table. Quelques instants plus tard, John Wick finit par s'effondrer, apaisé alors qu'il assiste à un magnifique lever de soleil sur la capitale. La scène suivante, Winston (Ian McShane) et le Bowery King (Laurence Fishburne) se recueillent sur la tombe du tueur, qui repose près de son épouse Helen (Bridget Moynahan). Un échange entre eux laisse alors supposer que Baba Yaga pourrait bien être encore vivant et qu'il préfèrerait que tout le monde le croie mort, histoire de pouvoir enfin profiter d'un moment d'accalmie.

John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan FilmExport

Interrogé par Empire, Chad Stahelski a expliqué avoir tourné une fin alternative beaucoup moins ambigüe, où John Wick apparaît en chair et en os. Néanmoins, le public des projections test a davantage apprécié la fin que le monde entier a pu découvrir, comme le révèle le réalisateur :