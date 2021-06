John Wick 4 : Donnie Yen se battra aux côtés de Keanu Reeves

John Wick ne sera pas présent dans les salles de cinéma en 2021, crise sanitaire oblige. Toutefois, le casting de son quatrième volet continue à s’étoffer avec un recrutement de poids : Donnie Yen. Avec la légende des films d’arts martiaux, ce "John Wick 4" promet de véritables castagnes.

Donnie Yen : le dernier dragon

Le cinéma d’arts martiaux hong-kongais a souvent connu des vedettes qui ont marqué leur époque. Il y’a eu Bruce Lee dans les années 70, Jackie Chan dans les années 80, Jet Li dans les années 90-2000, et enfin Donnie Yen dans les années 2010. Toutefois, à la différence des trois autres acteurs, ce dernier a rencontré le réel succès sur le tard, lorsqu’il avait plus de 40 ans.

Donnie Yen est pourtant un ancien dans le game. En effet, l’acteur a commencé sa carrière au début des années 80. Surtout, bien que son nom ne soit pas encore ronflant à cette époque-là, il avait déjà affronté Jackie Chan (dans Shanghai Kid 2) et Jet Li (dans Il était une fois en Chine 2 et Hero). Ce n’est pourtant qu’à partir de 2008 que sa notoriété va vraiment exploser avec Ip Man. Inspiré librement de la vie du maître de Bruce Lee, le film va démontrer le talent athlétique de l’acteur.

Devenue une star grâce à la franchise Ip Man, Donnie Yen s’est également montré régulièrement dans des films américains tels que Blade 2, Rogue One : A Star Wars Story, xXx: Reactivated et Mulan. Sa venue dans John Wick 4 est donc une très bonne nouvelle pour le film.

Quel rôle dans John Wick 4 ?

Selon le magazine Deadline, Donnie Yen campera un vieil ami de l’assassin. En effet, les deux hommes partageraient de nombreuses histoires en commun, ainsi que les mêmes ennemis. On devrait donc voir les deux personnages se battre côte à côte. Et autant le dire : on en salive d’avance !

Chirrut Îmwe (Donnie Yen) - Rogue One : A star Wars Story ©LucasFilm

On rappelle que Keanu Reeves et Donnie Yen ont pour particularité de gérer leurs propres cascades. Quand on connait la puissance de la mise en scène et de la chorégraphie de Chad Stahelski et son équipe, on se dit que le talent de Donnie Yen sera exploité à son maximum. Et pour ceux qui pourraient craindre que l'acteur soit sous-exploité dans une superproduction hollywoodienne (comme cela arrive souvent pour les acteurs de films d’action asiatiques), rappelons que jusqu’ici, la franchise s’en est très bien sortie dans ce domaine. Ainsi, sous les conseils avisés de Keanu Reeves (qui a un grand respect pour les productions asiatiques), la saga John Wick a souvent donné carte blanche aux comédiens qui ont fait leur célébrité dans des films venus du continent de l’Est. On se souvient notamment des combats épiques entre John Wick et ses adversaires interprétés par Mark Dacascos et Yayan Ruhian.

Il faudra néanmoins se montrer patient puisque John Wick 4 ne sortira dans nos salles qu’en mai 2022. Le tournage devrait débuter cet été à Paris.