John Wick 4 : Donnie Yen s'exprime sur son tournage avec Keanu Reeves

Le comédien Donnie Yen, spécialiste des arts-martiaux, a rejoint le casting de « John Wick 4 ». Et contre toute attente, il assure que ce tournage était le plus amusant de tous les films hollywoodiens auxquels il a participé.

John Wick 4 : la saga se poursuit

John Wick est un phénomène sorti de nul part. En effet, en 2014, les cinéastes David Leitch et Chad Stahelski, deux anciens cascadeurs, mettent en scène le premier opus de la saga John Wick. À cette époque, personne ne savait encore que le personnage allait devenir un rôle emblématique de la carrière de Keanu Reeves. Le long-métrage reçoit des critiques majoritairement positives, et rapporte plus de 86 millions de dollars au box-office pour un budget de 20 millions.

Lionsgate sent alors qu'il y a un filon à exploiter et produit ainsi deux suites, toutes les deux mises en scène par Chad Stahelski. Chaque nouveau volet rapporte plus d'argent que le précédent, et la franchise devient alors de plus en plus culte. En tout, les trois films John Wick ont amassé plus de 584,7 millions de dollars de recettes.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Parabellum ©Lionsgate

Face à ce succès, Lionsgate décide de développer encore davantage l'univers de John Wick. Un quatrième volet est attendu le 25 mai 2022, tandis qu'une série est également en cours de développement. Intitulée The Continental, elle se concentrera sur la jeunesse de Winston, incarné par Ian McShane, patron de l'hôtel Continental.

Donnie Yen est ravi de son expérience

Pour ce quatrième opus, Chad Stahelski a appelé de nouvelles têtes en renfort. Outre les retours de Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Ian McShane, le reste de la distribution se compose également de Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada et l'inimitable Donnie Yen. La star de la saga Ip Man, mais également de Rogue One : A Star Wars Story, va donc apporter ses compétences dans l'art de la bagarre pour ce nouveau chapitre de la saga John Wick.

Lors d'une récente interview à Collider, Donnie Yen est revenu sur son expérience lors du tournage de John Wick 4. Et visiblement il est ravi de la manière dont celui-ci s'est déroulé :

Je dois saisir cette occasion pour exprimer ma plus grande gratitude envers Chad Stahelski et Keanu Reeves. Ce sont juste des hommes adorables, ils ont un grand cœur. Keanu est un homme profondément bon. Chad est aussi un homme très bien, très bien informé. Les gens le considèrent comme un homme d'action brillant. Mais il n'est pas juste ça, il comprend ses films. C'est un bibliothécaire cinématographique, il sait ce qui se passe. J'ai passé un moment merveilleux à travailler avec eux dans ce film, plus que n'importe lequel de mes précédents films hollywoodiens, alors je voulais exprimer mon appréciation.

Ip Man (Donnie Yen) - Ip Man ©Golden Harvest Company

Donnie Yen a ensuite félicité le comportement de son collègue Keanu Reeves, réputé pour sa gentillesse et sa sollicitude :

Il est génial, encore plus que ce à quoi je m'attendais. C'est un acteur qui fait tout lui-même. Il a consacré des heures à travailler sur le film. Ce n'est pas une blague. J'ai un énorme respect pour lui, et c'est un gars tellement sympa avec qui travailler.

John Wick 4 est en tout cas très attendu par les fans de la franchise, toujours plus nombreux. L'ajout de Donnie Yen au casting est une décision intéressante, qui devrait ainsi permettre d'apporter encore plus de fluidité aux combats de la saga, déjà renversants !