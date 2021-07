John Wick 4 : Ian McShane (Winston) reprend son rôle

On savait déjà que Lance Reddick serait bien là, et qu'évidemment Keanu Reeves porterait toujours le costume et les flingues de son héros John Wick. La confirmation que Ian McShane serait là dans son rôle de Winston n'est pas une grande surprise, mais c'est une excellente nouvelle.

La saga John Wick est sans doute la franchise la plus excitante de ces dernières années. Avec un premier film sorti en 2014, une suite pour confirmer en 2017 et un triomphe en 2019 avec John Wick : Parabellum, l'assassin le plus létal et le plus cool du cinéma enchaîne les succès et prépare un John Wick 4 qui devrait hausser encore le niveau. Plus jeune, plus violente et plus inédite que les grandes sagas type Mission : Impossible et Fast & Furious, cette série de films provoque une petite révolution du genre action, pour le plus grand bonheur de son public.

Pas de John Wick sans Winston

Actuellement en production, John Wick 4 prépare son tournage de fin d'été en France, en Allemagne et au Japon. Et le film vient d'accueillir un des piliers de l'univers, le propriétaire et manager du New York Continental Hotel, terrain neutre pour les tueurs à gages de l'organisation. Incarné par l'immense acteur Ian McShane, Winston est donc bien de retour, comme l'a révélé Deadline.

John Wick : Parabellum ©Metropolitan FilmExport

Ce n'est pas une surprise, puisque la conclusion de John Wick : Parabellum avait laissé John Wick et Winston dans une situation complexe, le second ayant tiré sur le premier... Pour le sauver ? Ami de John Wick, il semble être un allié, mais il est aussi aux ordres de La Grande Table, l'organisation qui contrôle les hôtels Continental. Il est un personnage de plus en plus important et c'est donc en toute logique qu'il sera de retour dans le quatrième opus, avant d'être vraisemblablement aussi dans le cinquième, qui devrait être produit dans la foulée.

Le réalisateur et créateur de la saga Chad Stahelski a ainsi estimé :

Je ne pourrais être plus heureux du retour de Ian McShane pour John Wick : Chapitre 4. Il est non seulement un incroyable acteur mais aussi un collaborateur indispensable qui a aidé à définir l'univers de John Wick.

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la franchise John Wick, dont on attend avec impatience le retour au cinéma, prévu pour le moment au 27 mai 2022.