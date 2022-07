John Wick 4 : Keanu Reeves est de retour pour tout pulvériser dans le premier teaser

Le quatrième volet de la saga « John Wick » vient de se dévoiler à travers un premier teaser explosif. Keanu Reeves est de retour dans la peau du tueur en costume et semble prêt à en découdre avec ses anciens ennemis. La vengeance s’annonce brutale.

Une trilogie déjà culte

C’est en 2014 que le phénomène John Wick débarque. Réalisé par David Leitch et Chad Stahelski, le premier volet de la saga met du temps avant de conquérir les spectateurs. Si le film reçoit des critiques majoritairement positives, il demeure l’opus qui a le moins cartonné au box-office. Ainsi, l’engouement autour de John Wick est venu davantage en 2017; avec le deuxième volet. Avec le temps, John Wick est devenu (avec Néo), le rôle le plus emblématique de toute la carrière de Keanu Reeves.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Parabellum ©Lionsgate

Après le 1er film, Chad Stahelski travaille en solitaire et met en scène seul John Wick 2 et John Wick : Parabellum. En tout, les trois volets de la saga ont amassé plus de 584 millions de dollars de recettes au box-office. Surtout, chaque nouveau volet rapporte plus que le précédent. Ce qui pousse les studios Lionsgate à développer davantage la licence. Outre un quatrième et un cinquième volet des aventures de John Wick, le studio prépare également quelques séries TV dérivées comme The Continental.

John Wick 4 : premier teaser

A l’occasion du Comic-Con de San Diego, les studios Lionsgate ont dévoilé les toutes premières images de John Wick 4. Visiblement, notre héros se remet doucement de sa chute mortelle à la fin du troisième opus. Le protagoniste renaît de ses cendres, aidé par The Bowery King (toujours incarné par Laurence Fishburne). Notre tueur à gages semble avoir des comptes à régler. Au vu de cette première bande-annonce, le personnage veut mettre un terme définitif à ses relations avec ses fantômes du passé.

John Wick 4 ©Lionsgate

Comme d’habitude, les chorégraphies de John Wick 4 promettent d’être ultra impressionnantes. Au pistolet, au sabre, à main nue, John Wick va encore pulvériser ses ennemis de mille et une façons, pour le plus grand plaisir des fans. Outre le retour de Keanu Reeves et de Laurence Fishburne, ce quatrième long-métrage va également ramener Ian McShane et Lance Reddick. Parmi les petits nouveaux, on peut souligner les présences de Bill Skarsgård, qui sera visiblement le grand méchant de l’histoire, de Scott Adkins, mais surtout de Donnie Yen. Pour rappel, John Wick va également faire un détour par Paris, comme le précise la bande-annonce. John Wick 4 est toujours réalisé par Chad Stahelski et est attendu le 22 mars 2023 dans les salles obscures.