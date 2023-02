John Wick 4 : Keanu Reeves parle du rôle "le plus physique de sa carrière"

Très attendu, "John Wick : Chapter 4" devrait faire date dans le cinéma d'action. Sa star Keanu Reeves promet en effet un spectacle incroyable, entre cascades automobiles spectaculaires et combats inédits avec le maître ès arts martiaux Donnie Yen. Un film pour lequel Keanu Reeves a assuré le rôle physiquement le plus dur de sa carrière.

John Wick arrive et il va tout casser

À Hollywood, et à ce niveau de production, il n'y avait jusque-là que Tom Cruise pour assurer soi-même des combats et des cascades stupéfiantes. Mais il va maintenant falloir compter sérieusement avec Keanu Reeves qui, selon ses dires, a tout donné pour John Wick : Chapter 4. En effet, en amont de la sortie du film de Chad Stahelski au cinéma le 22 mars 2023, l'acteur s'est exprimé dans les pages de Total Film sur son engagement physique pour cette nouvelle aventure de Baba Yaga. Et pour mettre l'eau à la bouche des fans de John Wick, Keanu Reeves a notamment levé un bout du voile sur les séquences de "car-fu".

John Wick : Chapter 4 ©Metropolitan Filmexport

Après le "gun-fu", place au "car-fu"

Comme aperçu dans la bande-annonce, John Wick fera étape par Paris dans ce nouvel opus, passant dans plusieurs lieux iconiques de la capitale. Notamment le Trocadéro, les marches du Sacré-Coeur et la place de l'Étoile. Et sur cette dernière, c'est au volant d'une voiture que l'impitoyable assassin montre son talent, autour de l'Arc de Triomphe. Keanu Reeves explique :

On a monté le niveau d'action automobile, ce que j'aime beaucoup. Il y a des dérapages à 180°, des dérapages en marche arrière, d'autres à 270°, du drift... C'était vraiment fun d'apprendre ces techniques, et de les exécuter.

Se battre à mains nues, se battre avec des armes à feu, et aussi se battre avec des voitures. À la manière du "gun-fu", né dans le cinéma hongkongais et qui mêle fusillades et arts martiaux, le "car-fu" mêle donc voitures, armes à feu et combats. On en avait déjà un aperçu dans le premier John Wick, quand le personnage dérape et frappe ses adversaires avec sa Mustang. On peut à ce sujet s'attendre donc à un spectacle de niveau inédit, qui va de pair avec celui que Keanu Reeves et Donnie Yen proposeront.

Des combats avec un maître des arts martiaux

Une des meilleures idées de ce nouvel opus est le casting de Donnie Yen dans le rôle de Caine. Un ex-assassin lui aussi, et vieille connaissance de John Wick. Comme le précise, toujours dans les colonnes de Total Film, le chorégraphe de cascades et réalisateur de la seconde équipe Scott Rogers :

Donnie Yen apporte des qualités "magistrales" de combat à ses films. (...) Ce n'est pas un acteur qu'il faut entraîner spécifiquement pour un type de combat. Il est un formidable acteur qui est aussi un combattant émérite. Sa capacité à améliorer une chorégraphie par sa propre créativité est de classe mondiale. Quand vous ajoutez ça aux années d'entraînement de Keanu Reeves pour "John Wick", ça donne quelque chose de très spécial.

Caine (Donnie Yen) - John Wick : Chapter 4 ©Metropolitan Filmexport

Ainsi, que ce soit pour les séquences de cascades automobiles ou celles de combats, Keanu Reeves s'est investi totalement pour John Wick : Chapter 4 :