John Wick 4 : la curieuse demande de Keanu Reeves aux producteurs

Un des producteurs de la franchise "John Wick", jusque-là quatre films portés par Keanu Reeves dans le rôle-titre, a révélé que l'acteur avait eu une demande très particulière pour son personnage dans l'histoire de "John Wick : Chapitre 4".

Keanu Reeves et Daniel Craig, même combat ?

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est apparemment ce qui est passé par la tête de Keanu Reeves au moment d'aborder la production de John Wick : Chapitre 4, dernier opus en date de la saga initiée en 2014. Neuf ans et quatre films qui ont vu l'acteur tuer ses ennemis par centaines, se faire tabasser régulièrement, être blessé et poursuivi sans relâche, et assurer un maximum de ses cascades lui-même. À l'image, John Wick est ainsi souvent en souffrance, bien qu'il reste le plus implacable et mortel des assassins. John Wick éreinté, Keanu Reeves le serait-il aussi ?

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan FilmExport

"Ça détruit Keanu, physiquement comme mentalement"

Dans une interview accordée à Collider, à l'occasion de la promotion de la série spin-off Le Continental, le producteur de la franchise Basil Iwanyk a apporté une réponse à cette question, en révélant que Keanu Reeves avait demandé à ce que John Wick meurt à la fin du quatrième film, afin de prendre une retraite bien méritée de ce personnage. Une initiative qui n'est pas inédite, dans la mesure où Daniel Craig avait formulé le même désir pour son James Bond, après 16 ans de bons et loyaux services au service secret de Sa Majesté.

Après le deuxième film, le troisième, le quatrième... Faire ces films est épuisant et ça détruit Keanu, physiquement comme mentalement. À chaque fin de tournage, il dit toujours, "je ne peux plus faire ça", et on est d'accord avec lui. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, parce qu'il donne tout en permanence. Il a donc dit : "je veux être définitivement tué à la fin de ce film". On a répondu, "On va quand même laisser une ouverture de 10%".

Basil Iwanyk explique par ailleurs que, avec Chad Stahelski et Keanu Reeves, ils forment ensemble une équipe si soudée - et le succès ayant toujours été au rendez-vous - qu'il leur était difficile de faire une pause, même quand un des membres de cette équipe en ressentait le besoin. Mais la demande de Keanu Reeves semble cette fois avoir été entendue, puisque la fin de John Wick : Chapitre 4 indique que le héros est mort, ayant expiré sur les marches du Sacré-Coeur après avoir définitivement vaincu La Grande Table. Mort, mais vraiment mort ? Effectivement, il reste un mystère sur la destinée réelle du personnage, qu'on voit mourant mais pas exactement mort. Disons qu'il y a, effectivement, 10% de chance pour qu'il ne le soit pas...